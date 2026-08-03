हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद ही खास महत्व रखता है। इस पूरे माह देशभर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और चंदन-भस्म का लेप लगाते हैं। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन का काफी विशेष महत्व है। इस दिन महादेव के भक्त व्रत भी रखते हैं। उपवास के दौरान ऐसे भोजन के सेवन करने की सलाह दी जाती है, जो पचने में हल्का हो और लंबे समय तक पेट को भरा रखने में मदद करें। कच्चा केला भी इन्हीं में से एक है।

ज्यादातर भारतीय घरों में कच्चे केले की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई जाती है। लेकिन उपवास के दौरान आप इससे कटलेट भी बना सकते हैं। कच्चा केला फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इससे बने कटलेट हेल्दी होने के साथ ही क्रिस्पी भी होते हैं। आइए जानते हैं कच्चे के कटलेट बनाने की आसान रेसिपी के बारे में:

कच्चे केले के कटलेट बनाने के लिए सामग्री

2 कच्चे केले

1-2 उबले आलू

2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2-3 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली का दरदरा पाउडर

2 बड़े चम्मच सिंघाड़े या कुट्टू का आटा

1 छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

सेंधा नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया (अगर व्रत में खाते हैं तो)

सेंकने के लिए शुद्ध देशी घी

कच्चे केले का कटलेट बनाने का सबसे आसान तरीका

सबसे पहले कच्चे केले को अच्छी तरह धोकर कुकर में 2-3 सीटी आने तक उबाल लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसका छिलका हटाकर केले को अच्छी तरह मैश कर लें। अब उबले आलू को भी मैश करके केले में मिला दें।

इसके बाद इसमें मूंगफली का पाउडर, सिंघाड़े या कुट्टू का आटा, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला दें। तैयार मिश्रण को अपने पसंद के अनुसार कटलेट का आकार दें।

अब तवे पर थोड़ा सा घी डालकर गर्म कर लें और कटलेट को धीमी से मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें। तैयार गरमागरम कटलेट को व्रत वाली धनिया चटनी, नारियल चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से जीरा पाउडर और काली मिर्च छिड़कर स्वाद को बढ़ा सकते हैं।

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