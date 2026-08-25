अगर आपके घर में भी बार-बार चूहे घुस जाते हैं तो यहां आपकी कुछ मदद हो सकती है। चूहों को घर से भगाना ही काफी नहीं होता है हमें यह भी बंदोबस्त करना चाहिए कि वो फिर से घर में न आएं। घर में चूहा आने के बाद उसे बाहर निकाल देना काफी नहीं है। अगर कुछ दिनों बाद फिर से चूहे नजर आने लगें, तो हो सकता है कि घर में उनके अंदर आने का रास्ता अभी खुला हुआ हो।

चूहे बहुत छोटी जगह से भी घर में घुस सकते हैं। इसलिए बड़े छेदों के साथ-साथ पाइप, दरवाजे और दीवारों के आसपास बने छोटे गैप भी जरूर जांचें। यहां पर ऐसी 7 जगहों के बारे में बताया गया है जो चूहों के लिए ‘एंट्री गेट’ साबित हो सकती हैं।

सिंक के नीचे पाइप के आसपास देखें

किचन और बाथरूम के सिंक के नीचे जहां पानी की पाइप दीवार या कैबिनेट से होकर गुजरती है, वहां अक्सर थोड़ी जगह बची रह जाती है। चूहे इस रास्ते का इस्तेमाल अंदर आने के लिए कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ पाइप ही नहीं, उसके आसपास और कैबिनेट के पीछे की जगह भी ध्यान से देखें।

गैस, पानी और बिजली की लाइन वाली जगह जांचें

जहां गैस पाइप, पानी की लाइन या बिजली के तार दीवार और फर्श से होकर अंदर जाते हैं, वहां बने छोटे छेद या खाली जगह को नजरअंदाज न करें। अगर यहां से रोशनी दिखाई दे रही है या जगह इतनी है कि कोई छोटा जीव उसमें से निकल सके, तो उसे बंद करने की जरूरत है।

फ्रिज और वॉशिंग मशीन के पीछे जरूर देखें

किचन में फ्रिज, गैस चूल्हे और वॉशिंग मशीन जैसे बड़े सामान के पीछे ऐसी जगहें होती हैं जहां आसानी से नजर नहीं जाती। यहां अगर चूहे की बीट, कुतरने के निशान, कागज या कपड़े के छोटे टुकड़े जमा मिले तो यह उनके आने-जाने या छिपने का संकेत हो सकता है।

दरवाजे के नीचे की खाली जगह चेक करें

अगर दरवाजे के नीचे फर्श और दरवाजे के बीच ज्यादा जगह है तो उसे भी देखें। खासकर घर के पीछे या बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों पर ध्यान दें। जरूरत हो तो नीचे लगने वाली रबर या सीलिंग पट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि खाली जगह कम हो।

खिड़की, रोशनदान और जाली देखना न भूलें

खिड़की के किनारे, रोशनदान और हवा निकलने वाली जाली में टूट-फूट या खाली जगह हो तो वहां से भी चूहे अंदर आ सकते हैं। खासकर घर की बाहरी दीवार से जुड़ी जालियों को ध्यान से देखें और टूटी जाली को ठीक करवाएं।

किचन कैबिनेट और स्टोर की जगह के पीछे देखें

अगर खाने के पैकेट में कुतरने के निशान मिल रहे हैं या किसी कोने में छोटे-छोटे काले दाने जैसे निशान दिखाई देते हैं, तो उस हिस्से को ध्यान से जांचें। कैबिनेट के पीछे, सामान के नीचे और स्टोर एरिया के कोनों में चूहों की आवाजाही के निशान मिल सकते हैं।

घर के बाहर की दीवार और पाइप के आसपास भी जांच करें

चूहा हमेशा घर के अंदर से रास्ता नहीं बनाता। कई बार वह बाहर से किसी छोटे छेद, पाइप के आसपास की खाली जगह या दीवार के टूटे हिस्से से अंदर पहुंचता है। इसलिए घर की बाहरी दीवार, खिड़की-दरवाजों और वहां मौजूद पाइप या तारों के आसपास भी खाली जगह जरूर देखें।

रास्ता मिल जाए तो उसे कैसे बंद करें?

छेद मिल जाने के बाद उसे किसी कमजोर या आसानी से कुतरे जाने वाले सामान से बंद न करें। छोटे छेदों के लिए मजबूत जाली से सुरक्षित किया जा सकता है। बड़े छेदों के लिए जाली, सीमेंट जैसी चीजें बेहतर विकल्प हो सकती हैं।