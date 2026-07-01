हर साल ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े और भव्य धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। वर्ष 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई (गुरुवार) को निकाली जाएगी। इस अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पुरी पहुंचते हैं। अगर आप भी इस बार रथ यात्रा देखने की योजना बना रहे हैं, तो केवल रथ यात्रा तक ही अपनी यात्रा सीमित न रखें। पुरी और उसके आसपास कई ऐसे धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं।

रथ यात्रा का भव्य नजारा जरूर देखें

पुरी पहुंचने का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा है। इस दौरान तीनों देवताओं की प्रतिमाओं को जगन्नाथ मंदिर से विशाल लकड़ी के रथों पर विराजमान कर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं और पूरा शहर भक्ति, उत्साह और आस्था के रंग में रंग जाता है। यह दृश्य जीवन में एक बार जरूर देखने लायक माना जाता है।

जगन्नाथ मंदिर में करें दर्शन

Puri Rath Yatra 2026
12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)

पुरी का 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में गिना जाता है। कलिंग शैली में बने इस मंदिर की भव्य वास्तुकला और यहां की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभव कराती हैं। रथ यात्रा के समय मंदिर का वातावरण और भी अधिक भक्तिमय हो जाता है।

पुरी बीच पर बिताएं सुकून भरे पल

Jagannath Rath Yatra 2026
धार्मिक दर्शन के बाद यदि कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं, तो पुरी बीच जरूर जाएं। (Photo Source: Pexels)

धार्मिक दर्शन के बाद पुरी बीच पर कुछ समय बिताना भी अच्छा अनुभव हो सकता है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित यह समुद्र तट सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां ऊंट और घोड़े की सवारी, समुद्र किनारे टहलना और स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना यात्रा को और यादगार बना देता है।

मंदिर का प्रसिद्ध महाप्रसाद जरूर चखें

पुरी आने वाले अधिकांश श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर के प्रसिद्ध महाप्रसाद का स्वाद जरूर लेते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक में ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया जाता है। धार्मिक महत्व के साथ-साथ इसका स्वाद भी लोगों को खूब पसंद आता है।

गुंडिचा मंदिर भी जाएं

जगन्नाथ मंदिर से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर रथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यहां कुछ दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसलिए रथ यात्रा के समय इस मंदिर का खास महत्व होता है और श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

स्थानीय बाजारों से करें खरीदारी

पुरी के बाजार पारंपरिक ओडिशा की कला और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां से आप ओडिशा की हैंडलूम साड़ियां, चांदी की फिलिग्री ज्वेलरी, सीप से बने सजावटी सामान, पट्टचित्र पेंटिंग, एप्लिक वर्क और लकड़ी की हस्तनिर्मित वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये सामान स्मृति चिह्न के रूप में भी बेहतरीन विकल्प हैं।

कोणार्क सूर्य मंदिर की करें सैर

Puri Travel Guide
पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। (Photo Source: Pexels)

पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भी आपकी यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल यह मंदिर अपने विशाल पत्थर के रथ जैसी संरचना और बारीक नक्काशी के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा समय हो, तो यहां एक दिन की यात्रा आसानी से की जा सकती है।

चिलिका झील का लें आनंद

Things to Do in Puri
चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)

नेचर लवर्स के लिए चिल्का झील एक शानदार पर्यटन स्थल है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। यहां बोटिंग के दौरान मौसम के अनुसार प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। इसके अलावा दुर्लभ इरावडी डॉल्फिन को देखने का अवसर भी मिलता है, जो इस यात्रा को खास बना देता है।

ओड़िया व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें

पुरी की यात्रा स्थानीय भोजन के बिना अधूरी मानी जाती है। यहां का दालमा, छेना पोड़ा, खाजा, पखाला भात और पारंपरिक ओड़िया थाली काफी लोकप्रिय हैं। समुद्री भोजन पसंद करने वालों के लिए भी यहां कई स्वादिष्ट विकल्प उपलब्ध हैं। स्थानीय व्यंजन ओडिशा की समृद्ध पाक परंपरा की झलक पेश करते हैं।

यात्रा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

रथ यात्रा के दौरान पुरी में भारी भीड़ रहती है, इसलिए होटल और यात्रा टिकट पहले से बुक कर लें। मौसम गर्म और उमस भरा हो सकता है, इसलिए हल्के कपड़े, पानी की बोतल, छाता और जरूरी दवाइयां साथ रखें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अपने सामान का विशेष ध्यान रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य यात्रा और धार्मिक जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। रथ यात्रा से जुड़ी तिथियों, दर्शन व्यवस्था, यात्रा मार्ग और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। यात्रा पर जाने से पहले ऑफिशियल जानकारी अवश्य जांच लें।)

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