किचन में दिनभर छोटे-बड़े काम चलते ही रहते हैं। ऐसे में बर्तन पोंछने से लेकर गैस साफ करने तक और किचन की स्लिप साफ करने से लेकर डिब्बों पर जमी चिकनाई हटाने तक के लिए कपड़ा या तौलिया इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यह कपड़ा या तौलिया बहुत जल्दी गंदा और चिपचिपा हो जाता है। कई बार तो इसमें से गंदी बदबू भी आने लगती है। ऐसे में दो ही तरीके हैं या तो इसे हटा दिया जाए या फिर धोकर-साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए। यहां हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जो आपके काम को आसान बना देंगे। मिनटों में आप इन्हें साफ कर पाएंगे।

सबसे पहले गर्म पानी में भिगोएं

गंदे, चिपचिपे और बदबूदार किचन के कपड़े या तौलिए को साफ करने के लिए सबसे पहले आप उसे कुछ देर गर्म पानी में भिगो दें। ऐसा करने से उसे साफ करने में मदद मिलेगी।

कॉस्टिक सोडा में मिलाएं ये चीजें

किचन के गंदे कपड़े को साफ करने के लिए आपको कॉस्टिक सोडा लेना है। उसमें थोड़ा पानी मिलाएं। इसके साथ ही विनेगर और डिटर्जेंट मिलाएं। इसमें कुछ देर के लिए कपड़े भिगा दें। फिर ब्रश से साफ करके साफ पानी से धो लें।

इन बातों का रखें ध्यान

किचन के कपड़ों को हमेशा अलग से धोना चाहिए। इनमें वैक्टीरिया होते हैं। ऐसे में इन्हें हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करें। धूप में सुखाएं। इस्तेमाल के बाद इन्हें गीला छोड़ने से बचें। इन्हें सूखने के लिए हमेशा फैलाएं।