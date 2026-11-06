Ras Malai Recipe: त्योहार घरों में खुशियां लेकर आता है। इस मौके पर परिवार के सदस्य एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अपने घर से दूर काम या पढ़ाई की वजह से दूर रहने वाले लोगों के लिए यह अच्छा अवसर होता है। समय निकालकर हर कोई अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने जाता है। खासतौर पर दिवाली के अवसर पर पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा करता है और खुशियां मनाता है। इस मौके पर घर को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और खाने में तरह-तरह की डिश बनाई जाती हैं।

दिवाली पूजन के लिए खासतौर पर मिठाइयां बनाई जाती हैं, जिनका भोग लगाया जाता है। उसके बाद इसे घर के सदस्य इन्हें खा पाते हैं। इस शुभ अवसर पर पूजा के लिए आप स्वादिष्ट रसमलाई बना सकते हैं। बाजार से लाने की बजाय इसे घर पर बनाया जा सकता है। इसे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बहुत चाव से खाते हैं। अगर आप दिवाली पर कुछ स्पेशल रेसिपी देख रही हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए, जानते हैं घर पर रसमलाई बनाने का आसान तरीका।

जरूरी सामग्री

दूध- 1 लीटर

विनेगर- 2-3 चम्मच

पानी

चीनी- आधा किलो

पानी- 250 एमएल

रीठा

दूध- 500 ग्राम

इलायची पाउडर

गुलाब जल

केसर

चीनी

पिस्ता

बादाम

इस तरह बनाएं रसमलाई

सबसे पहले दूध को फाड़ना होगा। इसके लिए एक पैन में दूध को गरम होने के लिए रख दें। अब विनेगर के अंदर हल्का सा पानी डालें और इसे दूध में डाल दें। इस दौरान आंच को तेज रखें। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल लें। गैस बंद कर दें और छेना को सूती कपड़े में डालकर अच्छी तरह छान लें। चाशनी तैयार करने के लिए चीनी और पानी को पैन में गरम होने रख दें। इसकी चाशनी को ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जब चीनी पिघल जाए और पानी उबलने लगे तो आंच को बंद कर दें।

अब छेना को परात में निकाल लें। अब हथेली की मदद से इसे मसल लें ताकि यह क्रीमी बन जाए। अब इससे छोटे-छोटे गोले बनाएं और इसे हल्का दबा दें। अब चाशनी को गरम कर लें और उबलने के दौरान छेना को इसमें डाल दें। इसमें रीठा का पानी उबलते हुए सिरप में डाल दें। रीठा की जगह मैदा भी डाला जा सकता है। अब रसमलाई को लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाना है। रसमलाई तैयार हो जाए, तो गैस को बंद कर दें और इन्हें निकाल लें।

अब पैन में दूध को गरम करें और इसमें गुलाब जल, केसर का पानी और बची हुई चाशनी डाल दें। इसे लगभग आधा होने तक पकाना है। अब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब इसमें तैयार की गई रसमलाई को डाल दें। इसे फ्रिज में करीब 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। यह तैयार हो जाएगी।