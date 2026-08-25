Hairstyle Ideas for Rakhi: राखी पर हर बहन चाहती है कि उसका लुक बहुत स्पेशल रहे। जिसकी तस्वीरें वह सोशल मीडिया पर परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर सके। यही वजह है कि आउटफिट को लेकर काफी तैयारी की जाती है। इसके लिए ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि दुकानों पर भी कई विकल्प तलाशे जाते हैं। हालांकि आउटफिट और ज्वेलरी तो डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन कई बार एक ही तरह के हेयर स्टाइल की वजह से लुक बोरिंग और सिंपल लग सकता है। अगर आप इस बार रक्षाबंधन पर एथनिक आउटफिट पहन रही हैं, तो यहां दिए गए हेयर स्टाइल से आइडिया ले सकती हैं।

फिशटेल ब्रेड

साड़ी, अनारकली सूट, इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ इस बार सिंपल ब्रेड हेयर स्टाइल की जगह फिशटेल ब्रेड चुन सकती हैं। इसे खजूर की चोटी भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए बालों को दो हिस्सों में बांटें और दोनों तरफ से पतले-पतले स्ट्रैंड्स को आपस में क्रॉस करके हेयर स्टाइल बनाएं। अगर आपके बाल लंबे हैं तो इस तरह का हेयर स्टाइल लुक को अट्रैक्टिव और क्लासी बना सकता है।

हाई पोनीटेल

एथनिक आउटफिट के साथ हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल को ट्राई किया जा सकता है। आगे से कुछ बालों को दोनों साइड से निकाल सकती हैं। इस हेयर स्टाइल के साथ ज्वेलरी अच्छी तरह हाईलाइट होती है और लुक ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। शरारा सूट, लॉन्ग जैकेट विद एम्बॉयडरी कुर्ती और लॉन्ग कुर्ती के साथ इस तरह का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं।

लो बन विद गजरा

बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरीमेंट नहीं करना चाहती हैं, तो लो बन हेयर स्टाइल बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे स्टाइलिश बनाने के लिए गजरे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे साड़ी, सूट या किसी भी एथनिक आउटफिट के साथ ट्राई कर सकती हैं। अगर झुमकों को हाईलाइट करना चाहती हैं, तो इस हेयर स्टाइल को अपना सकती हैं।

वॉटरफॉल ब्रेड

एथनिक लुक को खूबसूरत और ट्रेंडी लुक देने के लिए वॉटरफॉल ब्रेड हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। इसमें बाल झरने की तरह नीचे खुले और लहराते हुए नजर आते हैं। इस हेयर स्टाइल को आप छोटे बालों में भी ट्राई कर सकती हैं। दोनों तरफ से ब्रेड बनाकर बाकी बालों को खुला रखें। इस हेयर स्टाइल को कम लोग बनाते हैं, इसलिए यह आपके लुक को अलग बना सकता है।

हाफअप ट्विस्ट हेयर स्टाइल

राखी बांधते हुए तस्वीरें अच्छी आएं इसलिए ज्यादातर महिलाएं बालों को खुला रखना पसंद करती हैं। इसके लिए हाफअप ट्विस्ट हेयर स्टाइल बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इससे बाल दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आउटफिट के साथ भी आसानी से मैच हो सकते हैं।