पीरियड्स के दौरान अक्सर महिलाओं को दर्द, मूड स्विंग से गुजरना पड़ता है। किसी को पेट में ऐंठन होती है तो किसी को कमर में दर्द और थकान। ऐसे में अगर उनका पार्टनर उनको थोड़ा भी पैंपर करे तो इससे महिलाओं को बहुत खुशी मिलती है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इस मामले में बहुत लकी हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि पीरियड्स के दिनों में उनके पति विजय देवरकोंडा उनका खास ख्याल रखते हैं।

रश्मिका ने बताया कि जब वह भावुक महसूस करती हैं, तो विजय को पहले ही बता देती हैं कि उनके पीरियड्स आने वाले हैं और उन्हें इस दौरान उनके साथ की जरूरत है। विजय उनके पेट पर हल्के हाथों से मसाज करते हैं और हाथ-पैर दबाकर राहत देने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या वाकई पेट की मसाज से पीरियड्स का दर्द कम हो सकता है? इस दौरान पार्टनर किस तरह मदद कर सकते हैं, आइए, स्त्री रोग विशेषज्ञ से जानते हैं।

पीरियड्स में पेट की मसाज से क्या दर्द में राहत मिल सकती है?

पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में ऐंठन और दर्द हो सकती है। ऐसे में हल्के हाथों से पेट की मसाज कुछ महिलाओं को राहत देने में मदद कर सकती है। हालांकि, इसका असर हर महिला पर एक जैसा नहीं होता।

इस बारे में जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज से बात कि तो उन्होंने बताया कि पेट की हल्की मसाज से कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन में मदद मिल सकती है। वहीं, हाथों और पैरों की मसाज से शरीर को आराम मिल सकता है। साथ ही इस तरह देखभाल मिलने से महिला का तनाव कम हो सकता है। मन को सुकून मिल सकता है।

पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए पेट के निचले हिस्से पर हीटिंग पैड या गर्म सिकाई करना, पर्याप्त आराम लेना, हल्की स्ट्रेचिंग और शारीरिक गतिविधियां भी आराम महसूस करवा सकती हैं।

इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि मसाज हमेशा हल्के हाथों से और आरामदायक तरीके से करें। अगर इससे दर्द बढ़ता है, तो तुरंत रुक जाएं। अगर पीरियड्स में दर्द बहुत ज्यादा होता है, बार-बार परेशान करता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके पीछे एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

पीरियड्स के आसपास शरीर और मूड में क्या बदलाव होते हैं?

मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोन के स्तर में उतार-चढ़ाव होता है। इसका असर शरीर के साथ-साथ भावनाओं और व्यवहार पर भी पड़ सकता है। पीरियड्स शुरू होने से पहले कुछ महिलाओं को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) के लक्षण महसूस होते हैं।

इस दौरान महिलाओं को सिरदर्द और थकान हो सकती है। खाने की इच्छा में बदलाव या किसी खास चीज को खाने का मन कर सकता है। मुंहासे और पेट फूलना जैसी परेशानी भी हो सकती है। इतना ही नहीं नींद के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। स्तनों में भारीपन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और उदासी महसूस हो सकती है।

डॉ. बजाज ने बताया कि पीएमएस के लक्षण आमतौर पर पीरियड्स शुरू होने पर या उसके कुछ समय बाद कम होने लगते हैं। हालांकि, हर महिला का अनुभव अलग हो सकता है।

पीरियड्स के दौरान गर्भाशय में संकुचन होने से पेट में ऐंठन और कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। जिन महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होती है या शरीर में आयरन की कमी है, उन्हें थकान भी अधिक महसूस हो सकती है।

पीरियड्स के दौरान पार्टनर कैसे कर सकते हैं मदद?

पीरियड्स के दौरान पार्टनर महिला को बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। कई बार उनकी बात सुनना, परेशानी को समझना और जरूरत के समय साथ रहना ही काफी होता है।

इस दौरान पार्टनर कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं-

हर महिला को एक जैसी मदद नहीं चाहिए होती। किसी को गले लगने और दिलासा देने की जरूरत हो सकती है, तो किसी को थोड़ी निजी जगह चाहिए होती है। अगर आपकी पार्टनर को थकान या दर्द है तो आप उनके कामों में मदद कर सकते हैं। महिला के दर्द या मूड में बदलाव को लेकर ताने देने या मजाक बनाने से बचें।

डिस्क्लेमर: यह लेख विशेषज्ञ से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर से सलाह लें