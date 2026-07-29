अक्सर लोग अभिनेत्रियों के लाइफस्टाइल और स्किनकेयर रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी फिटनेस और खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं। इसके साथ ही कई लोग कलाकारों के रूटीन को भी फॉलो करते हैं। रश्मिका मंदाना भी फिल्म इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिनकी खूबसूरती की अक्सर चर्चा होती रहती है। रश्मिका मंदाना ने खुलासा किया है कि उनकी दमकती त्वचा का राज क्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि किस विटामिन पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करती हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

रश्मिका मंदाना बचपन में समय पर सोती थीं और सुबह जल्दी उठ जाती थीं। लेकिन बड़े होने के बाद व्यस्त लाइफस्टाइल और लगातार शूटिंग के चलते उनकी यह आदत बदल गई। इसका असर उनकी त्वचा पर भी पड़ा। हालांकि, इसके बाद भी अभिनेत्री अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और दमकती त्वचा के लिए जानी जाती हैं।

अपनी स्किनकेयर रूटीन के बारे में बात करते हुए रश्मिका कहती हैं कि, “मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा धोती हूं। घर से बाहर निकलने से पहले हर दिन सनस्क्रीन लगाती हूं। इसके बाद विटामिन C लगाती हूं। मुझे विटामिन सी बहुत पसंद है और मैं नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करती हूं। बस मेरा स्किनकेयर रूटीन इतना ही है”। उन्होंने पिंकविला (Pinkvilla) से बातचीत करते हुए बताया है कि, “मैं बचपन में बहुत अच्छी बच्ची थी। मैं जल्दी सो जाती थी और सुबह जल्दी उठ जाती थी। लेकिन अब यह आदत काफी बदल गई है। अब मैं देर रात तक जागती हूं और सुबह भी देर से उठती हूं, जो कि अच्छी बात नहीं है”।

अभिनेत्री के स्किनकेयर रूटीन से क्या सीख सकते हैं

इस पर इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बेंगलुरु के एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल की वरिष्ठ मेडिकल और कॉस्मेटिक त्वचा विशेषज्ञ डॉ. शिरीन फुर्तादो कहती हैं कि रश्मिका मंदाना जैसे सेलिब्रिटीज के स्किनकेयर रूटीन में कुछ ऐसी अच्छी आदतें शामिल होती हैं, जिन्हें अपनाना त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है। इनमें हल्के फेसवॉश से चेहरा साफ करना मॉइस्चराइजर लगाना, रोजाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना, अच्छी नींद लेना और बार-बार चेहरे को हाथ न लगाना जैसी आदतें शामिल हैं। वैज्ञानिक रूप से भी ये सभी बातें त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार मानी जाती हैं।

त्वचा के लिए कितना फायदेमंद है विटामिन C

डॉ. फुर्तादो बताती हैं कि विटामिन C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करता है। यह त्वचा की रंगत निखारने, दाग-धब्बों को कम करने और कोलेजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। साथ ही यह त्वचा की सुरक्षा परत को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। हालांकि, उनका कहना है कि कई सेलिब्रिटी अपने रूटीन में एक साथ कई तरह के सीरम, फेस ऑयल और एक्टिव इंग्रीडिएंट्स जैसे रेटिनॉल, विटामिन C, नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और हायलूरोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मतलब हमेशा बेहतर परिणाम नहीं होता।

एक्टिव इंग्रीडिएंट्स की जानकारी जरूरी क्यों

इसके आगे वह कहती हैं कि, अगर इन एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का सही जानकारी के बिना एक साथ इस्तेमाल किया जाए, तो इससे त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो सकती है। इसके कारण लालपन, जलन, त्वचा का छिलना, मुंहासे, रूखापन और संवेदनशीलता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर उन लोगों में, जिन्हें पहले से मुंहासे, एक्जिमा, रोजेशिया या संवेदनशील त्वचा की समस्या हो। साथ ही वह यह भी स्पष्ट करती हैं कि महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट हमेशा बेहतर नहीं होते। कई बार आपकी त्वचा के अनुसार चुने गए साधारण और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट भी उतने ही प्रभावी साबित होते हैं।

सोशल मीडिया पर दिखने वाले स्किनकेयर रूटीन पर क्या कहती हैं

डॉ. फुर्तादो का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले छोटे-छोटे वीडियो किसी सेलिब्रिटी के पूरे स्किनकेयर सफर को नहीं दिखाते। इनमें अक्सर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं, त्वचा विशेषज्ञ के उपचार, प्रोफेशनल फेशियल, केमिकल पील, लेजर ट्रीटमेंट, आनुवंशिक (जेनेटिक) कारण, हार्मोनल बदलाव, मेकअप, कैमरा फिल्टर, लाइटिंग और फोटो एडिटिंग जैसी चीजें शामिल नहीं होतीं, जबकि इनसे त्वचा की भी खूबसूरती पर बड़ा असर पड़ता है।

क्या अभिनेत्री का स्किनकेयर रूटीन अपनाना चाहिए

डॉ. फुर्तादो का मानना है कि सेलिब्रिटीज के स्किनकेयर रूटीन को प्रेरणा के रूप में देखें, न कि पूरी तरह कॉपी करें। वह सलाह देती हैं कि:

सबसे पहले अपनी त्वचा का प्रकार और उसकी जरूरतों को समझें।

एक समय में केवल एक नया स्किनकेयर प्रोडक्ट ही शुरू करें।

किसी भी नए प्रोडक्ट को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

मौसम चाहे कोई भी हो, हर सुबह कम से कम SPF 30 वाला सनस्क्रीन लगाएं।

केवल सोशल मीडिया ट्रेंड देखकर बार-बार अपने स्किनकेयर प्रोडक्ट न बदलें।

ग्लोइंग त्वचा के लिए यह भी जरूरी

डॉ. फुर्तादो यह भी कहते हैं कि स्वस्थ त्वचा के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी पीना, तनाव कम रखना और अच्छी नींद लेना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको लंबे समय से मुंहासे, पिगमेंटेशन, काले धब्बे, समय से पहले झुर्रियां या त्वचा से जुड़ी कोई अन्य समस्या है, तो किसी योग्य त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह जरूर लें। क्योंकि हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है और जो रूटीन किसी सेलिब्रिटी के लिए फायदेमंद हो, वह जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सुरक्षित या असरदार हो।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई स्किनकेयर या स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।

Also Read

दिलजीत दोसांझ हर रात नाभि में लगाते हैं नीम और सरसों का तेल, एक्सपर्ट से जानें कितना फायदेमंद है ये नुस्खा

