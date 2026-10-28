सेलिब्रिटी की ग्लोइंग स्किन देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर वे अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखते हैं? वो ऐसा क्या लगाते हैं चेहरे पर जो उनकी स्किन इतना ज्यादा चमकती है। उनके बाल इतने सिल्की और शाइनी कैसे दिखते हैं? क्या इसके लिए वे हमेशा महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर कभी घर में मौजूद कुछ चीजों से भी त्वचा की देखभाल करते हैं?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने परिवार से जुड़े कुछ ऐसे ही ब्यूटी सीक्रेट्स साझा किए। उन्होंने बताया कि उनकी मां चेहरे पर हल्दी के साथ चंदन लगाने की सलाह देती थीं। वहीं, उनकी दादी बालों के लिए घर पर खास हेयर मास्क बनाया करती थीं। हल्दी और चंदन का इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से होता रहा है, लेकिन क्या वाकई ये चीजें त्वचा का निखार बढ़ा सकती हैं? आइए, त्वचा विशेषज्ञ से समझते हैं इनके फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका।

रश्मिका मंदाना ने बताया परिवार का ब्यूटी सीक्रेट

रश्मिका मंदाना ने Hauterrfly से बातचीत में अपने बचपन की कुछ यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उनकी दादी बालों के लिए घर पर एक खास मास्क बनाया करती थीं। उसमें कई तरह की चीजें मिलाई जाती थीं। रश्मिका के मुताबिक, उस मास्क के इस्तेमाल के बाद उनके बाल काफी घने और लंबे हो गए थे। हालांकि, उन्होंने इस हेयर मास्क में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में विस्तार से नहीं बताया।

चेहरे की देखभाल को लेकर रश्मिका ने बताया कि उनकी मां उन्हें हल्दी में चंदन मिलाकर लगाने की सलाह देती थीं। भारतीय घरों में हल्दी और चंदन का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। लेकिन इनसे त्वचा को किस तरह फायदा मिल सकता है, आइए जानें।

हल्दी और चंदन त्वचा के लिए कैसे फायदेमंद हैं?

इस बारे में जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने केआईएमएस अस्पताल, ठाणे की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. विशालाक्षी विश्वनाथ से बात की तो उन्होंने बताया कि हल्दी और चंदन दोनों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से त्वचा की देखभाल में किया जाता रहा है। हालांकि, इनका असर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसके रूप पर भी निर्भर करता है।

हल्दी से मिल सकती है सूजन में राहत

हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जिसमें सूजन कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह त्वचा की हल्की सूजन को शांत करने में मदद कर सकती है। हालांकि, हल्दी को मुंहासे, पिगमेंटेशन, एक्जिमा या त्वचा की दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं माना जाना चाहिए।

चंदन त्वचा को दे सकता है ठंडक

चंदन का इस्तेमाल स्किन को ठंडक और आराम देने के लिए किया जाता है। कुछ लोगों में चंदन से बने प्रोडक्ट त्वचा की जलन या चेहरे से ऑयल को कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं। हालांकि, लगातार होने वाले मुंहासे, दाग-धब्बे, संक्रमण या त्वचा की सूजन से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए सिर्फ चंदन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

चेहरे पर हल्दी-चंदन लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हल्दी और चंदन प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये हर किसी की त्वचा के लिए सुरक्षित होंगी। डॉ. विश्वनाथ के मुताबिक, इनका इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

पहले पैच टेस्ट करें: चेहरे पर लगाने से पहले थोड़ी-सी मात्रा त्वचा के छोटे हिस्से पर लगाकर देखें। लालिमा, खुजली, जलन या सूजन जैसे लक्षणों पर ध्यान दें।

कई चीजें एक साथ न मिलाएं: हल्दी या चंदन में नींबू का रस, बेकिंग सोडा या तेज एसेंशियल ऑयल मिलाने से बचें। इनसे त्वचा में जलन हो सकती है।

जोर से न रगड़ें: पेस्ट लगाते समय त्वचा को तेजी से रगड़ने से बचें। इसे ज्यादा देर तक लगाए रखना भी जरूरी नहीं है।

बाद में मॉइस्चराइजर लगाएं: पेस्ट को हल्के हाथों से पानी से साफ करें और इसके बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।

संवेदनशील त्वचा वाले रहें सावधान: जिनकी त्वचा संवेदनशील है, जिन्हें एक्जिमा है या पहले किसी चीज से एलर्जी हो चुकी है, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए।

अगर पेस्ट लगाने के बाद तेज जलन, लगातार लालिमा, खुजली या सूजन हो, तो उसे तुरंत धोकर इस्तेमाल बंद कर दें। पहले से कटी-फटी, एक्सफोलिएट की गई या जलन वाली त्वचा पर भी ऐसे पेस्ट लगाने से बचें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। घरेलू नुस्खे हर व्यक्ति की त्वचा पर एक जैसा असर नहीं दिखाते। त्वचा से जुड़ी कोई समस्या लगातार बनी रहे, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।