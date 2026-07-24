ज्यादातर लोग जब वजन घटाने की सोचते हैं तो उनके में मन में सबसे पहले दो ही बातें आती हैं। एक तो खाना कम कर दो और दूसरा GYM जाना शुरू कर दो। लेकिन टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई का अनुभव कुछ अलग रहा। उन्होंने बताया कि उन्हें जितना फायदा जिम में वर्कआउट से नहीं मिला, उससे ज्यादा असर रोजाना वॉकिंग, ट्रैवलिंग और हेल्दी खानपान से मिला। यही वजह रही कि उन्होंने सिर्फ 25 दिनों में करीब 4.5 किलो वजन कम कर लिया। हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि वजन घटाने के लिए सिर्फ चलना ही काफी नहीं है, बल्कि संतुलित डाइट और नियमित दिनचर्या भी उतनी ही जरूरी है।

वजन घटाने को लेकर क्या बोलीं रश्मि देसाई?

साल 2020 में केयर वर्ल्ड टीवी को दिए एक इंटरव्यू में रश्मि देसाई ने अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, “अब मेरा फिटनेस मंत्र पूरी तरह बदल चुका है। पहले मैं सिर्फ काम में लगी रहती थी और इसी दौरान मेरा वजन काफी बढ़ गया था। फिर मैंने करीब 25 दिनों में 4.5 किलो वजन कम किया।

मैं डेढ़ महीने के लिए घूमने चली गई और काम से पूरी तरह दूर रही। काम जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। मुझे वर्कआउट से जितना फायदा नहीं मिला, उससे ज्यादा वॉकिंग से मिला।

लोग इस बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, लेकिन उस दौरान मैं खूब पैदल चली और हेल्दी खाना खाया। तभी मुझे समझ आया कि फिट रहने का मतलब सिर्फ जिम जाकर वेट उठाना नहीं है। अगर आप अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उससे भी वजन कम किया जा सकता है और मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस होता है।”

एक्सपर्ट की राय: क्या सिर्फ वॉकिंग से वजन कम हो सकता है?

जब इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने कंसल्टेंट डाइटिशियन गरिमा गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि रश्मि देसाई की फिटनेस जर्नी यह बताती है कि वजन घटाने के लिए हमेशा हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट की जरूरत नहीं होती। अगर नियमित रूप से कम प्रभाव वाली (Low-impact) फिजिकल एक्टिविटी की जाए और उसके साथ सही डाइट ली जाए, तो भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

अब जानते हैं वॉकिंग के फायदे

डाइटिशियन ने बताया कि रोजाना तेज चाल से चलने (Brisk Walking) के कई फायदे हो सकते हैं। इससे शरीर की कैलोरी खर्च करने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार हो सकता है। जो लोग रोजाना पैदल चलते हैं उनको कैलोरी डेफिसिट के साथ फैट लॉस में मदद मिल सकती है। इससे जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, इसलिए यह ज्यादातर लोगों के लिए आसान एक्सरसाइज है।

क्या सिर्फ वॉकिंग ही काफी है ?

इस सवाल पर गरिमा गोयल कहती हैं कि सिर्फ चलना या एक्सरसाइज करना ही वजन कम करने की गारंटी नहीं है। इसके लिए कई दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कैलोरी वैलेंस, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, सही पोर्शन कंट्रोल, अच्छी नींद लेना भी जरूरी है।

इसके अलावा, कुछ समय बाद वॉकिंग के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग (Strength Training) भी शामिल करनी चाहिए, ताकि वजन कम होने के दौरान मांसपेशियां सुरक्षित रहें और शरीर मजबूत बना रहे।

इस फिटनेस जर्नी से क्या सीख मिलती है?

रश्मि देसाई की कहानी यह बताती है कि फिटनेस की शुरुआत हमेशा कठिन वर्कआउट से करना जरूरी नहीं है। अगर आप रोजाना पैदल चलने जैसी आसान गतिविधि से शुरुआत करते हैं और धीरे-धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, तो लंबे समय तक उस रूटीन को अपनाना ज्यादा आसान हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और एक्सपर्ट की राय पर आधारित है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए वजन घटाने के नतीजे भी अलग-अलग हो सकते हैं। किसी भी नए डाइट या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।