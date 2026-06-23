शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय कब निकल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। सुबह ऑफिस की भागदौड़, घर के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है तो मन किसी ऐसी जगह जाने का करता है जहां शांति, सुकून और प्रकृति का आनंद मिल सके। रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण के लिए मशहूर रानीखेत प्रकृति प्रेमियों के लिए शानदार जगह है। ठंडी हवाएं, मनमोहक नजारे और सुकून भरा माहौल आपकी थकान और चिंताओं को दूर कर सकता है। अगर आप रानीखेत घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो जाने से पहले यहां की खास जगहों और यात्रा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इससे सफर मजेदार और आसान हो सकता है।

झूलादेवी मंदिर

उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत में स्थित झूलादेवी मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। यहां पर मां की मूर्ति को एक झुले पर स्थापित किया गया है। यह मंदिर मुख्य शहर से करीब 7 किमी की दूरी पर स्थित बहुत शानदार जगह है। यहां पर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं।

रानीझील

भारतीय सेना द्वारा बनाई गई यह झील पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस झील का साफ पानी और चारों तरफ फैली हरियाली मन को सुकून और शांति देती है। रानीखेत से रानीझील का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और हरा-भरा है। प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो झील के किनारे बैठ सकते हैं जहां सुबह और शाम को नजारा बहुत आकर्षक होता है।

चौबटिया गार्डन

यह जगह रानीखेत से करीब 10 किमी की दूरी पर स्थित है। यह जगह सेब, आडू, बादाम और खुबानी के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाली और रंग-बिरंगे फूलों का दृश्य मन को खुश कर देगा। इसके अलावा यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा भी देखने को मिलता है। यहां पर आप दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने के लिए आ सकते हैं।

हैड़ाखान बाबा मंदिर

रानीखेत के पास स्थित यह मंदिर उत्तराखंड के पवित्र और शांत धार्मिक स्थलों में शामिल है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्त हैड़ाखान बाबा को समर्पित है। इस मंदिर का वातावरण शांति और ध्यान के लिए काफी अच्छा माना जाता है।

भालू डैम

यह डैम एक आर्टिफिशियल झील है जो ब्रिटिश काल के दौरान 1903 में बनाई गई थी। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है जहां पर आप दोस्तों या परिवार के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। यहां आसपास की हरियाली और शांति का आनंद लिया जा सकता है।

रानीखेत कैसे पहुंचें?

रानीखेत से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है जो करीब 115 किमी की दूरी पर स्थित है। जहां से आपको रानीखेत के लिए टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएगी। वहीं रेल मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो लगभग 80 किमी दूर स्थित है। इसके अलावा आप बस से भी यहां जा सकते हैं। रानीखेत घूमने का प्लान किसी भी समय बनाया जा सकता है, लेकिन मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि मानसून के दौरान कुछ सावधानियों के साथ यहां पर घूमने जा सकते हैं।