Rangoli Designs for Diwali 2018, Rangoli Designs 2018 Latest Images, Easy, Simple and New Beautiful Rangoli Designs for Diwali: आज पूरे देश में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग इस पर्व के आने का पूरे साल इंतजार करते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर लोग सारे गिले-शिकवे भूल जाते हैं और साथ मिलकर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। इस दिन लोग एक -दूसरे के घर जाते हैं। दिवाली पर लोग अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से कलरफूल लाइट्स और रंगोली की मदद से सजाते हैं। लड़कियां रंगोली बनाने के लिए बेहद उत्सुक रहती हैं। इंटरनेट की मदद से तरह-तरह की रंगोली की डिजाइन्स निकालती हैं। रंगोली में मौजूद कलर्स उन्हें और आकर्षित और खूबसूरत बना देते हैं और लोगों की जिंदगी में भी रंग भर देते हैं। रंगोली घर की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देता है। रंगोली की डिजाइन्स को ये रंग और इंसान के अंदर की खुशी और अधिक खूबसूरत बना देती है।

(All Photos: Indian Express)

इस दिवाली अपने घर को और अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं तो रंगोली कि ये डिजाइन्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साथ ही अपने पसंद की रंग भरकर भी अपनी रंगोली को खूबसूरत और आकर्षिक बना सकते हैं। अपनी रंगोली को कलर कॉम्बिनेशन देकर आप अपनी रंगोली को सुंदर बनाएं।