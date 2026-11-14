बच्चों की परवरिश में माता-पिता अक्सर उनकी पढ़ाई, खानपान और दूसरी जरूरतों का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार यह पूछना भूल जाते हैं कि उनका दिन कैसा रहा या आज उन्हें किस बात से खुशी मिली और किस बात से दुख हुआ। बच्चों से जुड़ने के लिए हमेशा लंबी बातचीत या बड़ी कोशिशों की जरूरत नहीं होती।

कभी-कभी सोने से पहले की कुछ मिनट की बातचीत भी उनके मन को समझने का अच्छा जरिया बन सकती है। कुछ ऐसा ही खास तरीका रणबीर कपूर भी अपनी बेटी राहा के साथ अपनाते हैं। उनकी मां नीतू कपूर ने हाल ही में इसका खुलासा किया है। आइए जानते हैं कि बच्चों से इस तरह बात करना क्यों जरूरी है और इससे उनकी परवरिश में क्या मदद मिल सकती है।

रणबीर कपूर रोज रात बेटी राहा से पूछते हैं ये दो सवाल

नीतू कपूर और उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने हाल ही में कर्ली टेल्स की होस्ट कामिया जानी के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रणबीर कपूर और उनकी बेटी राहा से जुड़ा एक प्यारा किस्सा साझा किया।

नीतू कपूर ने बताया कि उन्हें रणबीर का राहा के साथ बातचीत करने का तरीका बहुत पसंद है। वह हर रात सोने से पहले बेटी से दो सवाल पूछते हैं। पहला, ‘आज किस बात ने तुम्हें खुश किया?’ और दूसरा, ‘आज किस बात से तुम्हें दुख हुआ?’

नीतू के मुताबिक, इन सवालों के जवाब में राहा अपने मन की बातें बताती है। उन्हें लगता है कि बच्चों के साथ जुड़ने का यह बहुत अच्छा तरीका है।

बच्चों से खुलकर बात करना क्यों है जरूरी?

इंडियन एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में एमपावर, आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की साइकोलॉजिस्ट रीमा भंडारकर ने बताया कि बच्चों का दिमाग स्वाभाविक रूप से आजादी चाहता है। वे खुद फैसले लेना, नए अनुभव करना और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक ऐसी जगह की भी जरूरत होती है, जहां कोई उन्हें जज न करे, बल्कि उनकी बात ध्यान से सुने।

जब माता-पिता बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाते हैं, तो बच्चे उनसे ज्यादा खुलकर बात करते हैं। इससे उन्हें बेहतर फैसले लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलती है।

उन्होंने बताया कि बच्चों का दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। इसलिए उन्हें सोचने, अपनी पसंद के फैसले लेने और कभी-कभी गलतियां करने का मौका मिलना चाहिए। गलतियों से ही वे जिंदगी के जरूरी सबक सीखते हैं।

रीमा भंडारकर ने बताया अगर बच्चों को बचपन से ही यह महसूस होता है कि माता-पिता उनकी बात सुनते हैं, उनकी पसंद का सम्मान करते हैं और उन्हें अपने फैसले लेने का मौका देते हैं, तो बड़े होने पर अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें बगावत करने की जरूरत कम पड़ती है।

इसका मतलब यह नहीं है कि माता-पिता बच्चों को अनुशासन में रखना छोड़ दें। जरूरी यह है कि जिन बातों को लेकर बच्चों की अपनी पसंद या राय है, उन्हें उसे समझाने का मौका दिया जाए। माता-पिता उनकी बात सुनें और फिर मिलकर ऐसा रास्ता निकालें जो दोनों के लिए सही हो।

बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपनाएं ये तरीके

बच्चों के साथ समय बिताने का मतलब हमेशा उनके साथ बैठकर पढ़ाई करना या उन्हें कुछ सिखाना नहीं है। छोटी-छोटी बातें और रोजमर्रा के कुछ पल भी उनके साथ रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं।

टहलते या सफर करते समय करें बातचीत

बच्चों के साथ टहलने जाएं या कहीं कार से जा रहे हों, तो इस समय उनसे हल्की-फुल्की बातें करें। क्रिकेट, फिल्में, मीम्स या उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछ सकते हैं। बातचीत के दौरान तुरंत सलाह देने के बजाय उनसे पूछें कि उनके हिसाब से किसी समस्या का क्या हल हो सकता है। इससे उन्हें लगेगा कि उनकी राय भी मायने रखती है।

बच्चों से कुछ नया सीखें

बच्चों से कहें कि वे आपको कोई नया ऐप इस्तेमाल करना सिखाएं, अपना पसंदीदा गेम दिखाएं या किसी नए ट्रेंड के बारे में बताएं। इससे उन्हें अच्छा महसूस होगा और उन्हें लगेगा कि माता-पिता भी उनकी बातों और पसंद में दिलचस्पी लेते हैं।

सिर्फ नतीजे नहीं, उनकी मेहनत की भी तारीफ करें

बच्चों की तारीफ करते समय केवल अच्छे नंबर या किसी प्रतियोगिता में जीतने पर ध्यान न दें। अगर उन्होंने किसी काम के लिए मेहनत की है, तो उसकी भी सराहना करें। उदाहरण के लिए, ‘तुमने इस काम के लिए बहुत मेहनत की, मैंने देखा है।’ ऐसा कहने से बच्चों को समझ आता है कि कोशिश करना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा नतीजा पाना।

परिवार के छोटे-छोटे रिवाज बच्चों को देते हैं सुरक्षा का एहसास

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एस्टर व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु की कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉ. प्रीति दुग्गर गुप्ता ने बताया कि परिवार के साथ बिताए गए खास पल और छोटी-छोटी खुशियों से जुड़े रिवाज बच्चों के वर्तमान के साथ-साथ उनके भविष्य की नींव भी तैयार करते हैं।

उन्होंने बताया कि जिन किशोरों और युवाओं का बचपन परिवार के साथ ऐसे खास पलों और परंपराओं के बीच बीता होता है, वे अक्सर अपने माता-पिता से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनमें सामाजिक रूप से दूसरों के साथ घुलने-मिलने का आत्मविश्वास भी बेहतर हो सकता है।

डॉक्टर के अनुसार, जिन परिवारों में एक-दूसरे के साथ सच्चा जुड़ाव और बातचीत प्राथमिकता होती है, वहां बड़े होने वाले बच्चों में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बेहतर हो सकती है। ऐसे बच्चों में व्यवहार से जुड़ी समस्याएं कम होने और मजबूत दोस्ती बनाने की संभावना भी अधिक रहती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत पर आधारित है।