फिल्म Animal में रणबीर कपूर का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन काफी चर्चा में रहा। खासकर उनका शर्टलेस लुक और बॉबी देओल के साथ फाइट सीन देखकर कई लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी फिट और रिप्ड बॉडी के लिए रणबीर ने क्या किया होगा। हाल में ही रणबीर कपूर के फिटनेस ट्रेनर और होलिस्टिक वेलनेस कोच शिवोहम (Shivohaam) ने इसका राज सबके सामने खोल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि रणबीर के शर्टलेस सीन को फिल्म की शूटिंग के सबसे आखिर में शूट किया गया था। इसके पीछे सिर्फ सिनेमाई नहीं, बल्कि वैज्ञानिक वजह भी थी।

जानें आखिर में ही क्यों शूट किया गया शर्टलेस सीन?

एक इंटरव्यू में शिवोहम ने बताया कि किसी भी अभिनेता की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रातों-रात नहीं होती। इसके लिए कई महीनों तक लगातार ट्रेनिंग, डाइट और रिकवरी पर काम करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर शूटिंग के दौरान ज्यादातर समय कोट या जैकेट में नजर आते थे। इसलिए उनकी शर्टलेस बॉडी दिखाने वाले सीन को शूटिंग शेड्यूल के बिल्कुल आखिर में रखा गया, ताकि तब तक उनकी फिजीक अपने सबसे बेहतरीन और डिफाइंड रूप में पहुंच जाए।

शिवोहम ने यह भी बताया कि रणबीर अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। अगर कभी देर होती भी थी तो पहले से इसकी जानकारी देते थे। वह हर सेशन में पूरा प्रयास करते थे।

बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों लगता है महीनों का समय?

जब इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल से बात कि तो उन्होंने बताया कि कैमरे पर दिखने वाली रिप्ड बॉडी सिर्फ जिम जाने से नहीं बनती। इसके लिए कई चीजों का संतुलन जरूरी होता है। इसके लिए नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाई-प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। कैलोरी सेवन पर कंट्रोल करना पड़ता है। साथ ही इसके लिए पर्याप्त नींद भी जरूरी होती है। साथ ही शरीर को रिकवर होने के लिए समय भी देना होता है। इन सभी चीजों की मदद से शरीर में फैट कम होता है और मसल्स ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगते हैं।

शूटिंग से पहले अपनाई जाती हैं कुछ खास स्ट्रेटजी

एक्सपर्ट बताती हैं कि शर्टलेस या बॉडी शो वाले सीन से कुछ दिन पहले कुछ अभिनेता विशेषज्ञों की निगरानी में अपनी डाइट में अस्थायी बदलाव भी करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में बदलाव, सोडियम (नमक) कम लेना, पानी पीने के पैटर्न में बदलाव। इन चीजों के जरिए शरीर में जमा अतिरिक्त पानी (Subcutaneous Water) को अस्थायी रूप से कम करना होता है। इससे मसल्स अधिक डिफाइंड दिखाई देने लगते हैं। हालांकि विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि यह सिर्फ कैमरे पर बेहतर लुक के लिए अपनाई जाने वाली अस्थायी तकनीक है। इसे वजन घटाने या फिट रहने का सामान्य तरीका नहीं समझना चाहिए।

क्या आम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए?

विशेषज्ञों का कहना है कि बिल्कुल नहीं। फिल्मी सितारों की फिटनेस प्रोफेशनल ट्रेनर, डाइटिशियन और मेडिकल टीम की निगरानी में तैयार होती है। इसके अलावा कैमरे की लाइटिंग, एंगल, मेकअप और एडिटिंग भी अंतिम लुक को बेहतर बनाते हैं। यानी जो शरीर आपको पर्दे पर दिखता है, जरूरी नहीं कि अभिनेता पूरे साल उसी रूप में दिखाई देते हों।

बॉबी देओल के साथ कठिन फाइट सीन

फिल्म Animal में रणबीर कपूर और बॉबी देओल के बीच फाइट सीन काफी चर्चित रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करीब -8 डिग्री सेल्सियस तापमान में हुई थी। ऐसे में कलाकारों के लिए फिटनेस के साथ-साथ शारीरिक सहनशक्ति बनाए रखना भी बड़ी चुनौती थी।

आम लोगों के लिए क्या सीख?

अगर आप भी किसी अभिनेता की तरह फिट बॉडी बनाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की बजाय इन आदतों पर ध्यान दें

सप्ताह में कम से कम 4–5 दिन नियमित व्यायाम करें। हर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। क्रैश डाइट से बचें। 7–8 घंटे की नींद लें। धीरे-धीरे और टिकाऊ तरीके से वजन कम करें। सोशल मीडिया या फिल्मों में दिखने वाली बॉडी से अपनी तुलना न करें।

Also Read

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई डाइट, वर्कआउट या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को अपनाने से पहले डॉक्टर, डाइटिशियन या फिटनेस विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।