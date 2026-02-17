Ramzan Special Recipes: रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। इसमें लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। रोजेदार सुबह सहरी के बाद दिनभर कुछ भी नहीं खाते हैं। इबादत के साथ-साथ दैनिक जरूरी कामकाज करते हैं। शाम को सूरज ढलने के बाद इफ्तार होता है। इफ्तार में रोजा खोला जाता है।

ऐसे में दिनभर कुछ न खाने-पीने की वजह से शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए आपको डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो पौष्टिक हो। रमजान में खजूर और दूध को मिलाकर आप खजूर मिल्क शेक बना सकते हैं। यूं तो यह बाजार में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप इसे घर में शुद्धता के साथ फ्रेश तैयार कर सकते हैं। आइए जानें इसकी 2 रेसिपी।

रेसिपी1- खजूर मिल्क शेक बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

आधा लीटर दूध

12-15 खजूर

2 चुटकी इलायची पाउडर

4 बड़ा चम्मच चीनी

10-12 आइस क्यूब

इस तरह करें तैयार

सबसे पहले खजूर के बीज निकाल लें। इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर आपको खजूर के टुकड़ों को मिक्सर जार में डालना है। इसके बाद थोड़ा-सा दूध डालकर इसे पीस लें। फिर बचा हुआ दूध भी इसमें डाल दें। साथ ही चीनी और इलायची पाउडर भी मिलाएं। सभी चीजों को पीस लें। इसके बाद आइस क्यूब डालकर अच्छी तरह फेंट लें। आपका ड्रिंक तैयार है। इसे गिलास में निकालें और बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा खजूर मिल्कशेक सर्व करें।

रेसिपी1-दूध में खजूर डालकर इस तरह बनाएं शेक

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

आधा कप मेडजूल खजूर, गुठली निकालकर मोटे-मोटे टुकड़ों में कटा हुआ

3/4 कप फुल क्रीम दूध

1/8 छोटा चम्मच ताजा कसा हुआ जायफल

1/8 छोटा चम्मच पिसी हुई दालचीनी

1/2 कप वेनिला आइसक्रीम

यह रहा तरीका

एक बर्तन में खजूर, दूध, जायफल और दालचीनी डालें। इसे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करें। इसमें आइसक्रीम डालकर तब तक ब्लेंड करें जब तक यह स्मूथ न हो जाए। इसे तुरंत परोसें। दूध और आइसक्रीम के स्थान पर समान मात्रा में वेनिला-बादाम या ओट मिल्क और लैक्टोज-मुक्त या शाकाहारी आइसक्रीम का उपयोग कर सकते हैं।