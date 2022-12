Rampur By Election: ज्वेलरी की शौकीन हैं आजम खान के गढ़ में जीतने वाले आकाश सक्सेना की पत्नी, हसबैंड-वाइफ के पास 2 किलो सोना; देखें- प्रॉपर्टी की डिटेल्स

Rampur By Election Winner BJP Leader Akash Saxena Profile: आकाश सक्सेना ने बारहवीं तक की पढ़ाई की है और अपना खुद का बिजनेस संभालते हैं।

Rampur By-Election Winner Akash Saxena: गुरुवार, 8 दिसंबर, 2022 को जीत का प्रमाण पत्र लेते रामपुर विधानसभा उपचुनाव में विजयी भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना (लाल जैकेट में)। (पीटीआई फोटो)

