Ramakrishna Paramhansa Jayanti 2026: भारतीय संत और धार्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की जयंती हर साल फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। वह संत होने के साथ-साथ आध्‍यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने मानवता की सेवा और ईश्वर प्राप्ति पर जोर दिया। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को कामारपुकुर, बंगाल में हुआ था। वह बचपन से ही मां काली के भक्‍त थे। ऐसा बताया जाता है कि यह दिन-रात माता काली की ही पूजा में लीन रहते थे। उन्‍होंने अपनी इन्द्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में लोगों को प्रेरित किया।

सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास

आदि जगद्गुरु शंकराचार्य की ओर से सनातन धर्म की रक्षा के लिए दशनामी संन्यास परंपरा शुरू की गई थी। उन्होंने जिन सात संन्यासी अखाड़ों का गठन किया। उनमें श्री पंचदशनाम नाम जूना अखाड़ा, पंचायती आवाहन अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, पंचायती श्री आनंद अखाड़ा, पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा और पंचायती श्री अटल अखाड़ा शामिल थे। इन अखाड़ों के महंतों और नागा संन्यासी अपने युद्ध कला कौशल और अपनी कठोर तपस्या के कारण बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। इसके साथ ही कई सिद्ध साधक इन अखाड़े में अपनी साधना करते थे।

रामकृष्ण ने प्रभावित होकर ली दीक्षा

इन सिद्ध साधक दशनाम नागा संन्यासियों के प्रभाव से बंगाल के प्रख्यात संत रामकृष्ण परमहंस बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने 1865 में आदि जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी परंपरा से जुड़े हुए पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत और सिद्ध साधक तोता पुरी महाराज से कोलकाता में गंगासागर के तट पर संन्यास की दीक्षा ली। और इस तरह रामकृष्ण परमहंस आदि जगद्गुरु शंकराचार्य की दशनाम संन्यासी परंपरा से जुड़ गए। महंत तोतापुरी महाराज उस समय के प्रख्यात संत थे। वह 7 फुट 2 इंच लंबे थे। लंगोटी (कोपिन)में रहा करते थे।

देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव

महंत तोतापुरी महाराज देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते थे। वह उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार की उप नगरी कनखल में स्थित पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत रहे। कनखल हरिद्वार उत्तराखंड उनकी साधना स्थली रहा। पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत तोतापुरी महाराज से दीक्षित होने के कारण कुंभ मेला में शाही स्रान में श्री रामकृष्ण परमहंस के आश्रमों के अनुयायी और संत पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा की शोभायात्रा यानी जमात के साथ कुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं। इस तरह परमहंस के दशनामी संन्यास परंपरा से दीक्षित होने के कारण इस परंपरा में परमहंस और उनके अनुयायाी और संतों का विशेष सम्मान किया जाता है।

सभी धर्मों का मार्ग एक ही

रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धर्मों हिंदू , इस्लाम, ईसाई के माध्यम से अपनी साधना करके यह साबित कर दिया था कि सभी धर्मों का मार्ग एक ही ईश्वर तक जाता है। रामकृष्ण परमहंस की माता चंद्रमणि देवी और पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय मध्यमवर्गीय परिवार के थे। रामकृष्ण परमहंस का विवाह शारदामणि देवी से हुआ था। जो आगे चलकर गुरु मां शारदा देवी के नाम से विख्यात हुई।

‘जितने मत, उतने पथ’

रामकृष्ण परमहंस का आध्यात्मिक मुख्य दर्शन था- ‘जितने मत, उतने पथ’। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसे पाने के विभिन्न मार्ग हो सकते हैं। 16 अगस्त 1886 को गले में कैंसर के कारण उन्होंने कोलकाता के कोसीपोर में अपने प्राण त्यागे और ब्रह्मांड में विलीन हो गए थे। उन्होंने प्राण त्यागने से पहले अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ दत्ता को दीक्षा दी। यह दिव्य शक्ति प्राप्त करके नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हुए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और विचारों का पूरे विश्व में प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की।

रामकृष्ण परमहंस के समरसता के विचार अत्यंत प्रासंगिक

परमहंस ने समय की सामाजिक स्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि मैं जहां भी देखता हूं, मुझे धर्म के नाम पर लोग झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्रह्म समाज के अनुयायी, वैष्णव और अन्य। लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते कि जिसे कृष्ण कहा जाता है। उसे शिव भी कहा जाता है। वह आदिम शक्ति, यीशु और अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। आज जब भारत सहित पूरे विश्व में लोग धर्म और संप्रदाय के नाम पर झगड़ रहे हैं, ऐसे में रामकृष्ण परमहंस के समरसता के विचार अत्यंत प्रासंगिक लगते हैं।