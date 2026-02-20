Ramadan special dish: रमजान का महीना सब्र, इम्तिहान, दान-पुण्य और इबादत का होता है। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने वाले सुबह सहरी के बाद सिधा शाम को इफ्तारी में खाते हैं। इस दौरान कई लजीज पकवान बनाए जाते हैं इसमें से एक खीर भी है। खासकर शीर खुरमा (सेवइयां की खीर) इफ्तार और सहरी के दौरान बड़े ही चाव से खाई जाती है। यह दूध, मेवों, खजूर और सेवइयों से बनी काफी पौष्टिक होती है।
रमजान के मौके पर बनाई जाने वाली यह खास खीर स्वादिष्ट होती है। सहरी और इफ्तारी में लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। हालांकि, इसे बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। शीर खुरमा न सिर्फ इफ्तारी बल्कि ईद के मौके पर भी लगभग हर मुस्लिम घरों में बनाई जाती है। इसे बनाना थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है तो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती है। इस पारंपरिक मिठाई को सेवई, दूध, मेवा और खजूर से तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने की विधि क्या है:
सेवइयां खीर बनाने की सामग्री | How to make Sheer Khurma
- देसी घी में भुनी हुई सेवइयां।
- एक लीटर ताजा फुल क्रीम दूध
- दो चम्मच चीनी/गुड़ या फिर 8-9 खजूर ले सकते हैं।
- घी
- गुलाब जल
- 10 काजू
- 10 बादाम
- 10 पिस्ता
- 10 किशमिश
- इलायची पाउडर
- केसर
- सेवइयां खीर बनाने की विधि | Sheer Khurma Recipe
सबसे पहले एक कढ़ाई में बड़ा चम्मच घी गरम कर लें। फिर काजू, बादाम और पिस्ता को डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
- इसके बाद किशमिश डालकर हल्का सा भून लें। इन्हें एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दें।
- भूना हुआ आधा कप सेवई डाल कर फिर से कुछ सेकंड के लिए भून लें। इसके बाद इसे अलग रख दें। अब दूध उबाल लें।
- दूध में सेवइयां डाल दें और पकने दें। जब सेवइयां नरम हो जाए तो इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दें। इसके बाद 4 केसर के धागे और इलायची पाउडर डाल दें।
- इसे करीब 15 मिनट तक गाढ़ा और मलाईदार होने तक धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद तले हुए मेवे और सूखे मेवे डाल दें।
- फिर गुलाब जल डालकर कुछ देर पकने दे। आपका शीर खुरमा बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर से मेवे डालकर सर्व कर सकते हैं।
Also Read
Ramadan Special: पुरानी दिल्ली स्टाइल गलौटी कबाब रेसिपी, घर पर ऐसे करें तैयार