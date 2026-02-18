Ramadan 2026 chand raat special mehndi designs: माह-ए-रमजान का मुस्लिम समुदाय को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह माह बेहद पाक होता है। इसमें खुदा के बंदे उसकी इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। इसे लेकर समुदाय के लोगों में बहुत उत्साह होता है। 30 दिनों के रोज़ों के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) का त्योहार मनाया जाता है। इसके लिए भी महिलाएं बहुत दिन पहले ही तैयारी शुरू कर देती हैं।

चांद रात के मुबारक मौके पर अगर आप मेहंदी लगाने का सोच रही हैं तो यहां कुछ बेहतरीन डिजाइन्स के बारे में बताया जा रहा है। इससे आपको अपने लिए रमजान के लिए स्पेशल मेहंदी डिजाइन चुनने में मदद मिलेगी। चांद-तारे, मस्जिद थीम समेत अरबी पैटर्न आप ट्राई कर सकती हैं। साथ ही मिनिमलिस्ट मेहंदी डिजाइन्स से अपने हाथों को सजा सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें मेहंदी लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट कर लें, ताकि एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम से बचा सके।

चांद डिजाइन: रमजान के खास मौके पर आप हाथों चांद डिजाइन में मेहंदी लगा सकती हैं। इसमें बारीक पैटर्न बनवा सकती हैं। यह आपको रमजान जैसे फेस्टिव मौकों के लिए सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक देगा ।

चांद संग फ्लोरल डिजाइन: हथेली पर बड़ा सा चांद और फूल को मिलाकर डिजाइन बना सकती हैं। इससे आपको ट्रेडिशनल के साथ फेस्टिव टच मिलेगा।

चांद के साथ मेहंदी में लिखें रमजान मुबारक: इसमें चांद के साथ आप रमजान मुबारक, कोई नाम या संदेश लिखवा सकती हैं। यह पर्सनलाइज्ड स्टाइल है। खास मौकों या सेलिब्रेशन के लिए अच्छा ऑप्शन है।

मिनिमल मेहंदी डिजाइन : आपको अगर ज्यादा भरा-भरा डिजाइन नहीं पसंद है तो आप उंगलियों और हाथ पर हल्का डिजाइन बनवा सकती हैं। इससे आपको क्लासी लुक मिलेगा।

फ्लोरल संग अरबी टच डिजाइन: फूल और बेल के साथ आप ऐसा डिजाइन बनवा सकती हैं। इससे आपको अरबी स्टाइल की फील आएगी।

सिंपल मेहंदी डिजाइन: अगर आप हाथों पर लगाने के लिए कोई सिंपल डिजाइन खोज रही हैं तो छोटा चांद और हल्का पैटर्न बनवाएं।