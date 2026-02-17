इस्लाम धर्म में रमजान (Ramadan 2026) का महीना बेहद पाक और खास माना जाता है। दरअसल, रमजान इस्लामी हिजरी कैलेंडर का नौवां महीना है और इसे इबादत के महीने के तौर पर भी जाना जाता है। इस पाक महीने में इस्लाम को मानने वाले लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं।
वहीं, इस बार यह महीना चांद दिखने पर 18 या 19 फरवरी से शुरू हो सकता है। इस खास महीने में महिलाएं भी मुस्लिम परंपरा के अनुरूप तैयार होती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस महीने में पहनने के लिए कुछ अलग तलाश रही हैं, तो यहां से डिजाइन देखकर लेटेस्ट और ट्रेंडिंग सूट डिजाइन सिलवा सकती हैं।
व्हाइट चिकनकारी स्टाइल सूट
सफेद रंग का यह सूट सादगी और सुंदरता का खूबसूरत मेल है। हल्की कढ़ाई और इसकी डिटेलिंग इसे आरामदायक बनाती हैं। रोजे के दौरान आप इसे पहन सकती हैं। यह सूट हल्का, क्लासी और बेहद एलीगेंट लगेगा।
डार्क ग्रीन एम्ब्रॉयडरी सूट
रमजान में पहनने के लिए आप यह डार्क ग्रीन एम्ब्रॉयडरी सूट भी सिलवा सकती हैं। इस गहरे हरे रंग के सूट पर गोल्डन जरी और बारीक कढ़ाई की गई है, जो आपके लुक को शाही बनाएगी। आप इसके साथ हैवी बॉर्डर वाला दुपट्टा भी कैरी कर सकती हैं। यह सूट रमजान की इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट हो सकता है।
ब्राउन प्रिंटेड ट्रेडिशनल सूट
रमजान में पहनने के लिए यह ब्राउन प्रिंटेड ट्रेडिशनल सूट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। डार्क ब्राउन रंग का यह सूट ट्रेडिशनल प्रिंट और कॉन्ट्रास्ट दुपट्टे के साथ क्लासिक लुक देता है। सटल एम्ब्रॉयडरी और स्ट्रेट कट डिजाइन इसे मॉडर्न टच देते हैं।
पेस्टल ग्रीन सूट
आप इस सूट को भी रमजान में पहन सकती हैं। यह काफी हल्का है, जिसे दिन या शाम के समय पहना जा सकता है। सॉफ्ट पेस्टल ग्रीन रंग में बना यह सूट सिल्वर वर्क और लेस बॉर्डर से सजा हुआ है। इसका हल्का फैब्रिक और मैचिंग दुपट्टा गर्मी में भी आराम देता है।