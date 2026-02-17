रमजान का महीना इबादत, सब्र और दान का महीना होता है। इस दौरान लोग रोजा रखते हैं और नमाज अदा करते है। इस पूरे माह लोग अपना अधिकतर समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार पवित्र ग्रंथ कुरान इसी महीने में अवतरित हुआ था जिसके चलते इसे रहमत और हिदायत का महीना भी कहा जाता है।

रमजान के 30 दिनों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहले 10 दिनों को रहमत, अगले 10 दिनों को बरक और अंतिम 10 दिनों को मगफिरत कहते हैं। रोजा रखने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसे इस्लाम धर्म में सख्ती से अपनाने की हिदायत दी जाती है। आइए जानते हैं रमजान के दौरान क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां आपका रोजा तोड़ सकती हैं:

क्या करें

1- रोजा रखने से पहले नियत करना सबसे जरूरी है। इसका अर्थ है कि, दिल में यह पक्का इरादा करना कि आप सिर्फ ईश्वर की रजा के लिए रोजा रख रहे हैं। इसलिए रोजा पूरी नियत और ईमानदारी से रखें।

2- रमजान में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले अन्न ग्रहण किया जाता है जिसे सहरी कहते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद ही कुछ खा सकते हैं और इसे इफ्तार कहते हैं।

3- इस दौरान मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए।

4- रोजा रखने वालों को पांच वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। साथ ही रात की विशेष नमाज ‘तरावीह’ पढ़ना भी जरूरी होता है।

5- इस्लाम धर्म के अनुसार इस महीने में कुरान पढ़ने और समझने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है।

6- रमजान के महीने में जकात और सदका का विशेष महत्व है। इस दौरान अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। यह रमजान की सबसे बड़ी नेकी मानी जाती है।

7- रोजा खोलते वक्त खजूर और पानी से इफ्तार करना सुन्नत माना गया है।

क्या न करें

1- रोजा रखने के दौरान अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इस दौरान किसी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए।

2- गाली-गलौज, झूठ और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।

3- शराब, धूम्रपान, गुटखा और अन्य तरह की बुरी आदतों से दूर बनाकर रहने की सलाह दी जाती है।

4- रोजा रखने के दौरान इंटिमेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कजा के साथ उसका कफ्फार यानी की प्रायश्चित करना होगा।

5- रोजा रखने के दौरान अगर कुछ भी जानबूझकर खाते हैं तो आपका रोजा टूट सकता है। हालांकि, अनजाने में खाने पर नहीं टूटता है।

