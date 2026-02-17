इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बेहद खास माना जाता है। यह पवित्र माह इबादत, रोजा और आध्यात्मिक शुद्धि का समय होता है। इस दौरान लोग पांच वक्त की नमाज अदा करते हैं। इस दौरान मस्जिद सिर्फ इबादत का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का केंद्र बन जाती है। मस्जिदों में इफ्तार की व्यवस्था से लेकर दान-पुण्य और अन्य कई तरह के सामाजिक आयोजन किया जाता है।

रमजान के महीने में मस्जिदों में विशेष रौनक देखने को मिलती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मस्जिदें हैं जहां पर रमजान के महीने में खूब भीड़ रहती है। आइए जानते हैं दिल्ली की किन सात ऐतिहासिक और मशहूर मस्जिदों में इबादत के लिए जा सकते हैं:

1- पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद

दिल्ली की जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है। रमजान के महीने में यहां पर खूब भीड़ रहती है। ऐसे में आप भी यहां पर इबादत के लिए जा सकते हैं। इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में करवाया था।

2- चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद

चांदनी चौक को दिल्ली का दिल कहा जाता है। यहां पर फतेहपुरी मस्जिद है जहां पर रमजान के महीने में खास रौनक होती है। जामा मस्जिद के बाद यह दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां पर रमजान के महीने में हजारों की संख्या में लोग इबादत करते हैं। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी फतेहपुरी बेगम में 1650 में करवाया था।

3- फिरोजशाह कोटला मस्जिद

दिल्ली के सबसे प्राचीन और विशाल स्मारकों में से एक फिरोजशाह कोटला किला है। इसी के अंदर मस्जिद भी है जहां पर नमाज अदा की जाती है। रमजान के महीने में यहां भी खूब भीड़ रहती है। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1344 में करवाया था।

4- सुनहरी बाग मस्जिद

दिल्ली की प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक सुनहरी बाग मस्जिद भी है। रमजान के पाक महीने में खूब रौनक रहती है। नमाज अदा करने के लिए यहां भी जा सकते हैं। यह मस्जिद लुटियंस दिल्ली में उद्योग भवन और रेल भवन के पास स्थित है।

5- हजरत निजामुद्दीन दरगाह

दुनियाभर में प्रसिद्ध चिश्ती घराने के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन का दरगाह दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में है। रमजान के महीने में इस मस्जिद की रौनक देखते बनती है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग यहां पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं।

6- औलिया मस्जिद

औलिया मस्जिद नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। रमजान के महीने में ये मस्जिद भी सज जाती है। इबादत के लिए यहां भी जा सकते हैं।

7- इमामिया हॉल शिया मस्जिद

रमजान के महीने में इमामिया हॉल शिया मस्जिद में भी खूब रौनक रहती है। यह मस्जिद दिल्ली के पंचकुइयां रोड पर गोल मार्केट में स्थित है।

Also Read

Ramzan Special Recipes: रमजान में खजूर और दूध से बनाएं Khajoor Milk Shake, जानें बनाने के 2 अलग-अलग तरीके

