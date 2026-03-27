नवरात्रि के अंतिम दिन राम नवमी का पावन पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इस अवसर का उत्साह केवल भक्ति का प्रतीक ही नहीं, श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक स्वाद का भी संगम है। इस तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके साथ ही भगवान राम को अर्पित करने के लिए कई पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें से पंजीरी और पंचामृत भी है। यहां पर इन दोनों पकवानों की रेसिपी साझा की गई है, जिसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं।

पंजीरी बनाने की रेसिपी

पंजीरी को शुद्ध और उर्जा बढ़ाने वाला प्रसाद माना जाता है। यह लंबे समय तक खराब नहीं होती और हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी होती है।

पंजीरी बनाने की सामग्री | Panjeeri recipe for Ram Navami

1 कप गेहूं का आटा

आधा कप घी

आधा कप चीनी (स्वादानुसार

आधा कप काजू, बादाम, किशमिश

आधा चम्मच इलायची पाउडर

पंजीरी बनाने की विधि | Ram Navami Panjeeri recipe,

पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें गेहूं का आटा धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भून लें।

भुने हुए आटे में शक्कर और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। अंत में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसे प्रभु श्रीराम को भोग लगा सकते हैं। वहीं, बचे हुए पंजीरी को एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं।

पंचामृत बनाने की विधि

पंचामृत को पूजा का सबसे पवित्र प्रसाद माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। राम नवमी और अन्य पवित्र अवसरों पर इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि।

पंचामृत बानने की सामग्री | Panchamrit recipe for Ram Navami

आधा कप दूध (जरूरत के अनुसार)

2 बड़े चम्मच दही

1 छोटा चम्मच घी

1 छोटा चम्मच शहद

आधा छोटा चम्मच शक्कर

4-5 तुलसी के पत्ते

पंचामृत बानने की आसान रेसिपी | Simple Panchamrit recipe for Ram Navami

एक साफ बर्तन में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को हल्का से फेंट लें। अंत में इसमें तुलसी के पत्ते डालें और हल्का सा मिलाएं। आपका पंचामृत तैयार है, अब इसे भगवान राम को भोग में अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद प्रसाद के रूप में घर के अन्य सदस्यों को वितरित कर सकते हैं।

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