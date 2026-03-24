Ram Navami 2026: मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का जन्मोत्सव इस वर्ष 26 मार्च को मनाया जाएगा। इस साल नवमी तिथि दो दिन पड़ रही है। इस लिए कुछ लोगों में दुविधा है कि यह पर्व 26 को है या फिर 27 को (Ram Navami 2026 26 or 27)। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में अधिकांश व्रत उदयातिथि के अनुसार ही रखे जाते हैं। ऐसे में रामनवमी 26 को रहेगी। अयोध्या सहित समूचे देश में इस पर्व को लेकर भक्तों में उत्साह-उल्लास का माहौल है। इस दिन प्रभु श्रीराम का विधि-विधान पूर्वक पूजन किया जाता है।

लोग सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। इसके बाद पूजा आरंभ करते हैं। भगवान को पीला चंदन, पुष्प, धूप, दीप, फल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के बाद फल, मिठाई आदि का भोग लगाते हैं। ऐसे में भगवान रामजी को आप भोग लगाने के लिए क्या बनाएं यह सोच रहे हैं तो यहां से आइडिया ले सकते हैं।

पंचामृत

रामनवमी पर आप प्रभु श्रीराम को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको दूध, घी, दही, शहद और गंगाजल की जरूरत होगी। इसमें तुलसी के पत्ते डालना न भूलें। ऐसा माना जाता है इसके बिना प्रभु श्रीराम भोग स्वीकार नहीं करते हैं।

केसरिया भात (मीठे चावल)

भगवान राम को आप राम जन्मोत्सव पर पीले रंग के मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं। यह उनके प्रिय भोग में से एक है। इसे बनाने के लिए आपको चावल, केसर, इलायची और सूखे मेवों की जरूरत होगी।

पंजिरी (धनिया पंजिरी)

रामनवमी के शुभ अवसर पर आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम को धनिया की पंजिरी का भोग लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सूखे धनिये, घी, चीनी और सूखे मेवों की आवश्यकता होगी।

मालपुआ

भगवान राम को भोग में आप मालपुआ भी अर्पित कर सकते हैं। यह भी उनके प्रिय भोग में से एक माना जाता है। इसे बनाने के लिए आप मैदा, सूजी, चीनी, सौंफ और दूध की जरूरत होगी। इन्हें घोलकर एक बैटर तैयार कर लें। कढ़ाई में तेल को डालें और गरम करें। अब आप इस घोल को गोल आकार में डालें और इसको धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलना है।

खीर और पूरी

रामनवमी पर आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। इन्हें सभी भोग व्यंजनों का आप घर में बड़ी आसानी से शुद्धता के साथ तैयार कर सकते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।