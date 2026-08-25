रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। इस मौके पर भाई अपनी बहन को खूबसूरत तोहफे भी भेंट देते हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम उपलब्ध हैं। लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि रक्षाबंधन के मौके पर बहन को ऐसा कौन सा तोहफा दिया जाए जो उसके काम आ सके।

दरअसल, बहन की उम्र और उसकी जरूरत के अनुसार कई बार तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, आपके इस मुश्किल काम को हम आसान कर सकते हैं। अगर आपकी बहन छोटी है और स्कूल में पढ़ती है, तो आप उसे कुछ ऐसे उपहार दे सकते हैं जो उसके लिए उपयोगी साबित होने के साथ ही उसकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सके। आइए जानते हैं स्कूल जाने वाली बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर उपहार में क्या-क्या दिया जा सकता है।

स्कूल बैग

अगर आपकी बहन को कोई स्कूल बैग पसंद आया है और वो अबतक नहीं ले पाई है, तो आप उसे खरीदकर गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बहन की पसंद के रंग, कार्टून या डिजाइन वाला बैग भी चुन सकते हैं। उस बैग पर बहन का नाम भी लिखवा सकते हैं। यह बैग बहन को स्कूल ले जाने में उपयोगी साबित होगा और उसके लिए काफी खास तोहफा भी बन सकता है।

अच्छी स्टेशनरी का सामान

रक्षाबंधन के मौके पर उपयोगी स्टेशनरी का सामान एक अच्छा उपहार हो सकता है। इसमें आप अलग-अलग रंगों के पेन, चिपकने वाली पर्चियां, रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी नोटबुक और डिजाइनर पेंसिल बॉक्स शामिल कर सकते हैं।

सुंदर वॉटर बोतल

रक्षाबंधन के मौके पर आप अपनी बहन को स्कूल ले जाने वाली सुंदर सी पानी की बोतल गिफ्ट कर सकते हैं। मार्केट में एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले बोतल उपलब्ध हैं। लेकिन तापमान को बनाए रखने वाली बोतल ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है।

स्मार्ट वॉच

स्कूली बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच काफी उपयोगी साबित हो सकती है। रक्षाबंधन के मौके पर आप अपनी बहन को उपहार के रूप में एक अच्छी सी स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर अलग-अलग डिजाइन और फिचर्स में मिल जाएगी।

लैंप

बहन को आप इस रक्षाबंधन एक खूबसूरत टेबल लैंप भी गिफ्ट कर सकते हैं। मार्केट में एक से बढ़कर एक सुंदर टेबल लैंप उपलब्ध हैं। यह लैंप रात में पढ़ने के दौरान उसके काम आएगा। हालांकि, लैंप ऐसा चुनें जिसकी रोशनी पर्याप्त हो।

आर्ट और स्केचिंग किट

अगर आपकी बहन को चित्रकारी का शौक है तो आप उसे रक्षाबंधन के मौके पर स्केचबुक के साथ कलर पेंसिल, स्केच पेन, फाइनलाइनर, ब्रश, वॉटरकलर पेंटिंग किट या DIY क्राफ्ट किट दे सकते हैं। इसके अलावा कैनवास सेट भी दे सकते हैं।

सीखने-सिखाने वाले खेल

रक्षाबंधन के मौके पर आप अपनी बहन को ऐसे खेल वाले सामान गिफ्ट कर सकते हैं, जिनसे वह खेल के साथ कुछ नया भी सीख सके। इसके लिए आप शब्दों, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल या पहेलियों से जुड़े गेम गिफ्ट कर सकते हैं। इन खेलों में पढ़ाई जैसा महसूस नहीं हो और मनोरंजन के साथ नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। इससे एकाग्रता बढ़ाने और सोचने-समझने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

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