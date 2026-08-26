रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में छिपी भावनाओं और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसकी हमेशा रक्षा करने का संकल्प लेता है। साथ ही इस मौके पर भाई अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं। कई बार रक्षाबंधन के मौके पर समझ नहीं आता कि बहन का ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो उसके काम भी आए और उसको पसंद भी।

अगर आपकी बहन की शादी हो चुकी है और समझ नहीं आ रहा कि उसे उपहार में क्या दें, तो यहां से गिफ्ट के आइडियाज ले सकते हैं। शादी के बाद बहनों की जरूरतें बदल जाती हैं। उनके पास ज्वेलरी, पर्स और कपडों की भरमार होती है। उन्हें जरूरत होती है तो ऐसी चीजों की जो उनके काम को आसान बना सके। ऐसे में आप अपनी बहन के रोजमर्रा के काम का आसान बनाने के लिए कुछ तोहफे दे सकते हैं।

1- इलेक्ट्रिक चॉपर

किचन में काम करते वक्त प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और अन्य सब्जियों को काटने में काफी समय लगता है। ऐसे में आप अपनी बहन के इस काम को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चॉपर गिफ्ट कर सकते हैं। इससे रोजाना की किचन की मेहनत और समय दोनों बच सकते हैं। बाजार में अलग-अलग डिजाइन और ब्रांड के इलेक्ट्रिक चॉपर आसानी से मिल जाते हैं।

2- एयर फ्रायर

आजकल एयर फ्रायर काफी चलन में है। अब रक्षाबंधन के मौके पर एयर फ्रायर भी गिफ्ट कर सकते हैं। यह तब सबसे अधिक काम आता है, जब घर पर कोई मेहमान आता है। उस दौरान स्नैक्स बनाने में काफी समय लग जाता है। लेकिन एयर फ्रायर की मदद से फ्रेंच फ्राइज, टिक्की, पनीर और कई तरह के स्नैक्स कुछ ही मिनट में आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इसकी मदद से बहन का न सिर्फ समय बचेगा बल्कि उनकी मेहनत भी कम हो जाएगी।

3- स्मार्टवॉच

रक्षाबंधन के मौके पर सबसे अधिक दिए जाने वाले उपहारों में से एक स्मार्टवॉच भी है। हालांकि, यह काफी काम आ सकता है। आजकल कई स्मार्टवॉच में कॉलिंग, नोटिफिकेशन, फिटनेस ट्रैकिंग और वर्कआउट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपकी बहन फिटनेस फ्रिक हैं, तो स्मार्टवॉच उनके काफी काम आ सकती है।

4- डिनर या सर्विंग सेट

रक्षाबंधन के मौके पर आप अपनी बहन को प्रीमियम डिनर या खूबसूरत सर्विंग सेट उपहार के रूप में भेंट कर सकते हैं। यह न सिर्फ दिखने में आकर्षक होता है, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी काफी काम आता है। आप अपनी बहन के घर के इंटीरियर के अनुसार सेट चुन सकते हैं।

5- सेल्फ-केयर या स्पा गिफ्ट हैम्पर

राखी के मौके पर अपनी बहन को बॉडी लोशन, बाथ सॉल्ट, कैंडल, फेस मास्क और अन्य सेल्फ-केयर प्रोडक्ट्स से तैयार सेल्फ केयर हैम्पर दे सकते हैं।

6- इंडोर प्लांट और डिजाइनर पॉट

अगर आपकी बहन को गार्डनिंग का शौक है तो आप उन्हें मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और पीस लिली जैसे इंडोर प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप सुंदर डिजाइन वाले पॉट भी दे सकते हैं। ये पौधे उनके घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही लंबे समय तक आपके दिए गए गिफ्ट की याद भी दिलाता रहेगा।

7- इलेक्ट्रिक कुकर

रक्षाबंधन के मौके पर आप अपनी बहन को इलेक्ट्रिक कुकर उपहार के रूप में दे सकते हैं। यह सबसे उपयोगी विकल्पों में से एक है। इसमें चावल, दल, सब्जी, खिचड़ी और कई तरह के व्यंजन आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें खाना पकने के दौरान लगातार गैस के पास खड़े रहने की जरूरत कम होती है। ऐसे में उनकी मेहनत और समय दोनों बचता है।

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