Raksha Bandhan Gift Ideas Under ₹500: छोटे हो या बड़े भाई रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद अपनी-अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। अगर आपको भी रक्षाबंधन पर बहन के लिए गिफ्ट खरीदना है, लेकिन बजट ₹500 से ज्यादा नहीं है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। महंगा गिफ्ट नहीं ले पा रहे हैं तो यहां हम आपको सिर्फ ₹500 के बजट में बहन के लिए बेस्ट गिफ्ट्स आइडिया बताने जा रहे हैं।

इस बार चॉकलेट या टेडी जैसे पुराने ऑप्शन छोड़कर कुछ ऐसा दें, जो देखने में स्टाइलिश हो और बहन के रोजमर्रा के काम भी आए। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आजकल 500 रुपये के अंदर कई ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली चीजें मिल जाती हैं। बस आपको बहन की पसंद और जरूरत को ध्यान में रखकर सही गिफ्ट चुनना है।

ट्रेंडी टोट बैग

बहन कॉलेज जाती है या ऑफिस, तो टोट बैग एकदम काम का गिफ्ट है। इसमें लैपटॉप से लेकर रोज का जरूरी सामान आसानी से रखा जा सकता है। कोई सिंपल कॉटन या कैनवास बैग लेने के बजाय उसकी पसंद के कलर और प्रिंट वाला बैग चुनें।

ज्वेलरी ऑर्गनाइजर

लड़कियों को ईयररिंग, रिंग और नेकलेस पहनने का शौक होता है। ऐसे में आप छोटा सा ज्वेलरी ऑर्गनाइजर दे सकते हैं। यह बढ़िया गिफ्ट रहेगा। इसमें उसकी छोटी-छोटी ज्वेलरी एक जगह रखी रहेगी और ट्रैवल के दौरान भी सामान संभालना आसान होगा।

लिप बाम का छोटा सेट

लिप बाम ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल रोज किया जा सकता है। अलग-अलग फ्लेवर या टिंट वाले लिप बाम का छोटा सेट ₹500 के अंदर मिल सकता है। अगर आपकी बहन को नो-मेकअप लुक पसंद है, तो यह गिफ्ट और भी अच्छा रहेगा।

हैंड क्रीम सेट

ऑफिस बैग में रखने के लिए हैंड क्रीम काफी काम आती है। अलग-अलग खुशबू वाली छोटी हैंड क्रीम का सेट बजट में आसानी से मिल जाएगा और गिफ्ट भी थोड़ा प्रीमियम लगेगा।

स्टाइलिश वॉटर बॉटल

बहन को ऐसी बोतल दें जिसे वह ऑफिस, जिम या कॉलेज हर जगह लेकर जा सके। लीक-प्रूफ और आसानी से बैग में आने वाली बोतल चुनें। यह उसके रोजाना काम आएगी।

मेकअप पाउच

लिपस्टिक, काजल, कॉम्पैक्ट और दूसरी छोटी चीजें रखने के लिए एक अच्छा मेकअप पाउच गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहन ट्रैवल ज्यादा करती है, तो यह और भी useful gift है।

क्लॉ क्लिप स्क्रंची सेट

बड़े क्लॉ क्लिप और स्क्रंची आजकल काफी ट्रेंड में हैं। ₹500 के बजट में 3-4 अच्छे हेयर एक्सेसरीज का छोटा सेट बनाया जा सकता है। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल के हिसाब से कलर चुनेंगे तो गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगेगा।

बॉडी मिस्ट

बहन को अच्छी खुशबू पसंद है तो छोटा बॉडी मिस्ट अच्छा ऑप्शन है। बहुत तेज खुशबू के बजाय कोई हल्की, फ्रेश फ्रेगरेंस चुनें जिसे वह रोज लगा सके।

मोबाइल स्टैंड

रील देखने से लेकर वीडियो कॉल और ऑनलाइन काम तक, मोबाइल स्टैंड रोज काम आ सकता है। छोटा और फोल्ड होने वाला स्टैंड चुनें ताकि उसे कहीं भी आसानी से रखा जा सके।

छोटा पौधा

अगर बहन को घर सजाने या पौधों का शौक है तो छोटा इंडोर प्लांट और प्यारा-सा पॉट दे सकते हैं। यह ऐसा गिफ्ट है जो कुछ दिन बाद भी कमरे में आपकी याद दिलाता रहेगा।

मिनी सेल्फ-केयर हैम्पर

एक ही चीज देने के बजाय ₹500 में छोटा हैम्पर बना सकते हैं। इसमें लिप बाम , हैंड क्रीम, चॉकलेट, हेयर क्लिप जैसी चीजें रखकर इसे थोड़ा पर्सनल टच दें।

पर्सनलाइज्ड फोन कवर

अगर बहन का फोन मॉडल पता है तो उसकी पसंद की फोटो, नाम या कोई क्यूट डिजाइन वाला फोन कवर भी अच्छा गिफ्ट हो सकता है। यह रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसलिए बेकार पड़े रहने का सवाल ही नहीं।