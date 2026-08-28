Raksha Bandhan 2026 Hindi Wishes:रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है, जिसमें प्यार के साथ नोकझोंक, शरारतें और ढेर सारी यादें भी शामिल होती हैं। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी खुशियों में हमेशा साथ खड़े रहने का वादा करता है। अगर इस रक्षाबंधन आप अपने भाई या बहन से दूर हैं और साथ मिलकर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, तो एक प्यारा सा मैसेज भेजकर उन्हें अपने करीब होने का एहसास करा सकते हैं।

राखी के मौके पर सिर्फ ‘हैप्पी रक्षाबंधन’ कहने के बजाय इस बार अपने शब्दों में थोड़ा प्यार और भावनाएं भी जोड़िए। यहां पढ़ें रक्षाबंधन 2026 के Top 25 प्यारे और इमोशनल मैसेज, जिन्हें आप अपने भाई या बहन के साथ शेयर कर सकते हैं।

बचपन बीत गया, पर तुम्हारे साथ वाली वो हंसी आज भी दिल में है। हैप्पी रक्षाबंधन!

तुमसे कितनी भी लड़ाई हो, दिल में तुम्हारी जगह कभी कम नहीं होगी।

दूर हो तुम, लेकिन मेरी हर अच्छी याद में आज भी साथ हो। हैप्पी रक्षाबंधन!

बचपन में साथ थे, अब यादों में हो… लेकिन दिल के हमेशा करीब हो।

कुछ रिश्ते रोज बात किए बिना भी दिल के बहुत करीब रहते हैं। तुम उनमें सबसे खास हो।

तुम्हारे साथ बिताया बचपन मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी याद है।

कभी तुम परेशान करते थे, आज तुम्हारी वही शरारतें याद आती हैं। हैप्पी रक्षाबंधन!

जिंदगी चाहे कितनी बदल जाए, तुम्हारे लिए मेरी फिक्र कभी नहीं बदलेगी।

तुम्हारे साथ की छोटी-छोटी यादें आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं।

लड़ने के लिए हजार वजहें हैं, लेकिन तुमसे प्यार करने की वजह बस एक—तुम मेरे भाई/बहन हो।

हर त्योहार पर एक कमी सी लगती है, जब तुम पास नहीं होते। हैप्पी रक्षाबंधन!

बचपन में समझ नहीं आया, बड़े होकर पता चला तुम मेरे लिए कितने खास हो।

तुमसे दूर रहना सिखा दिया जिंदगी ने, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं।

हमारी नोकझोंक आज भी याद आती है, शायद वही तो हमारे रिश्ते की सबसे प्यारी बात थी।

तुम्हारे साथ का रिश्ता किसी एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का है।

राखी का धागा हर साल बंधता है, लेकिन हमारा रिश्ता हर साल और मजबूत होता जाता है।

मेरी जिंदगी के सबसे बेफिक्र दिनों की वजह तुम थे। उस बचपन के लिए शुक्रिया।

तुम पास रहो या दूर, तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा उतना ही रहेगा।

कुछ लोग जिंदगी में मिलते नहीं, जिंदगी का हिस्सा बनकर आते हैं। तुम वही हो।

तुम्हारे साथ बिताया वक्त वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ रहेंगी।

आज राखी पर बस इतना कहना है—तुम्हें खोने का डर हमेशा रहेगा, इसलिए तुम्हारी खुशी हमेशा जरूरी रहेगी।

बचपन की वो छोटी-सी दुनिया और उसमें हम दोनों… काश वो दिन फिर लौट आएं।

तुमसे बात हो या न हो, तुम्हारी चिंता हमेशा दिल में रहती है। हैप्पी रक्षाबंधन!

हम बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन भाई-बहन वाला प्यार आज भी वैसा ही है।

रिश्ता हमारा शब्दों से नहीं, उन हजारों छोटी यादों से बना है जिन्हें हम दोनों कभी नहीं भूल सकते। हैप्पी रक्षाबंधन!