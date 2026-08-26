Raksha Bandhan Special Recipe: जब भी कोई तीज-त्योहार आता है, घर में पूरी के साथ एक सूखी सब्जी और पनीर की सब्जी तो बनती ही है। इस रक्षाबंधन भी अगर आप यही सोच रही हैं कि पनीर की कौन सी सब्जी बनाई जाए, तो इस बार स्पेशल मटर पनीर की सब्जी ट्राई कर सकती हैं।

इस बार इसे थोड़ा अलग अंदाज में बनाएं। जिसकी ग्रेवी होगी क्रीमी, स्वाद होगा मसालेदार और पनीर रहेगा एकदम सॉफ्ट। रोटी हो या नान, इसके साथ प्लेट कब खाली हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा कि खाने वाले लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए जानें इसे बनाने का तरीका और जरूरी चीजें।

रक्षाबंधन स्पेशल मटर पनीर की नोट करें रेसिपी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

250 ग्राम पनीर

1 कप हरी मटर

2 मध्यम प्याज

3 मध्यम टमाटर

10-12 काजू

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 हरी मिर्च

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

2 बड़े चम्मच तेल

1 बड़ा चम्मच मक्खन

2-3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम

नमक स्वादानुसार

करीब 1 कप पानी

थोड़ा हरा धनिया

अब जानें बनाने का बेहद आसान तरीका

पनीर से करें शुरुआत

मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को चौकोर टुकड़ों में काट लें। फिर एक पैन में थोड़ा तेल या घी गर्म करें। इसमें पनीर को हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें। फिर इसके बाद इन्हें गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए डाल दें। ऐसा करने से पनीर नरम बना रहता है।

ग्रेवी की ऐसे करें तैयारी

अब बारी आती है मटर पनीर के लिए ग्रेवी तैयार करने की। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल डालें। फिर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। फिर हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड पकाएं। अब आपको करना ये है कि कटे हुए टमाटर और काजू डालें। टमाटर के नरम होने तक पकाएं। फिर गैस बंद कर दें। मिश्रण ठंडा होने पर इसे मिक्सर में बारीक और स्मूद पेस्ट बना लें।

मसाले भूनें

फिर कड़ाही में तेल और मक्खन डालें। जीरा चटकने दें और तैयार ग्रेवी डालकर मध्यम आंच पर अच्छी तरह भूनें। इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। मसालों को तब तक पकाएं जब तक मिश्रण से तेल अलग न हो जाए।

अब मटर पकाएं

इसके बाद आपको मटर को पकाना है। इसके लिए हरी मटर और करीब एक कप पानी डालकर ढक दें। मटर को नरम होने तक पकने दें। अगर फ्रोजन मटर इस्तेमाल कर रही हैं तो इसे पकने में कम समय लगेगा।

पनीर और क्रीम डालें

फिर पानी से निकाला हुआ पनीर डालें और धीमी आंच पर करीब 3-4 मिनट पकाएं। आखिर में गरम मसाला, कसूरी मेथी और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जरूरत के मुताबिक नमक डालें। गैस बंद करके ऊपर से हरा धनिया डालें।

स्वाद बढ़ाने की छोटी-सी ट्रिक

मटर पनीर की ग्रेवी को बहुत ज्यादा पतला न रखें। क्रीम डालने के बाद ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए शुरुआत में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें। साथ ही कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच मसलकर डालने से उसकी खुशबू ज्यादा अच्छी तरह ग्रेवी में आती है। इसे गरमागरम रोटी, नान, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व करें। रक्षाबंधन की फैमिली दावत के लिए यह एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा।