Raksha Bandhan Sweet Recipe: रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते की मिठास और परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटने का मौका होता है। इस दिन घर में तरह-तरह की डिशेज और मिठाइयां बनाई जाती हैं। खासकर जब घर पर मेहमान आने वाले हों, तो कुछ ऐसा बनाने का मन करता है जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हटके भी हो। अगर आप हर बार बाजार की मिठाई या चीनी से बनी मिठाइयों से हटके कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो खजूर से पेड़े बना सकते हैं। बढ़ते चीनी के दामों को देखते हुए इस मिठाई को त्योहार पर बनाना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे आसानी से कम समय में तैयार किया जा सकता है।

खजूर में प्राकृतिक मिठास होती है, इसलिए इससे पेड़े बनाने के लिए आपको अलग से चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खजूर की मिठास के साथ मेवों का स्वाद पेड़े को त्योहार के लिए खास बना सकता है। इस रेसिपी को शेफ रणवीर बरार ने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। जिसकी मदद से आप राखी पर स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई बना सकते हैं।

सामग्री

घी- 2-3 चम्मच

सूजी- 1 चम्मच

खजूर का पेस्ट – 300 ग्राम

घी- 1-2 चम्मच

नारियल- 1 कप (कद्दूकस)

घी- 1 चम्मच

खुबानी और अंजीर- 4-5

बादाम और पिस्ता- 7-8

गार्निश के लिए सामग्री

भुना हुआ नारियल

कंडेंस मिल्क

चांदी का वर्क

गुलाब की पंखुड़ियाँ

पिस्ता

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को भिगोकर उसके बीज निकाल लें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब कड़ाही में घी डालें और गर्म होने पर इसमें सूजी (रवा) डालें। इसे करीब 2-3 मिनट तक चलाते हुए भून लें। इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनें। अब इसमें खजूर का पेस्ट डालें और मीडियम आंच पर करीब 5-6 मिनट के लिए पकाएं। जब यह भून जाए तो इसमें घी और कच्चा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। इस मिश्रण को करीब 10 मिनट तक पकाएं। अब बारीक कटे खुबानी, अंजीर, बादाम और पिस्ता डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसे एक बाउल में डालकर ठंडा होने दें। अब मिश्रण का थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसका पेड़ा बनाएं। इस पेड़े को भुने हुए नारियल में लपेट लें। पेडे बनाते समय हाथों में घी लगा सकते हैं। इस तरह सभी पेड़े तैयार कर लें। इसके ऊपर कंडेंस मिल्क, चांदी का वर्क, गुलाब की पंखुड़ियां और पिस्ता डालकर गार्निश करें।