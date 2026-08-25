Silver Ring Designs: बहन-भाई के प्यार और रिश्ते को सेलिब्रेट करने का खूबसूरत त्योहार रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। इस अवसर पर हर भाई चाहता है कि उसकी बहन को वो कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो हमेशा उसके साथ रहे। कई सारी चीजें गिफ्ट की जा सकती हैं लेकिन कुछ स्पेशल देना चाहते हैं तो अंगूठी बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अंगूठी महिलाओं को काफी पसंद होती है जिसे वह रोजाना पहनना पसंद करती हैं। सोने की अंगूठी काफी महंगी है, तो ऐसे में चांदी को चुन सकते हैं। यह बजट फ्रेंडली स्पेशल गिफ्ट बहन को पसंद आ सकता है।

बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने और इस त्योहार को यादगार बनाने के लिए चांदी की अंगूठी दे सकते हैं। अगर आप बहन की पसंद को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स से आइडिया लिया जा सकता है।

इनफिनिटी अंगूठी

इस अंगूठी पर इनफिनिटी का डिजाइन बना हुआ होता है। हमेशा बहन का साथ देने और उसकी रक्षा करने का वादा करना चाहते हैं, तो इस अंगूठी को प्रॉमिस के तौर पर बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह का डिजाइन बहुत खूबसूरत लगता है, जिसे रोजाना भी पहना जा सकता है।

स्टोन वाली सिल्वर अंगूठी

बहन को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इस अंगूठी को चुन सकते हैं। स्टोन डिजाइन की अंगूठी हाथों को आकर्षक दिखाती है, जिसे किसी भी तरह की आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है। अगर बहन बड़ी है, तो इस तरह का डिजाइन बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

ट्विस्टेड अंगूठी

छोटी बहन के लिए अंगूठी देख रहे हैं, तो ट्विस्टेड डिजाइन अच्छा विकल्प हो सकता है। इस तरह का डिजाइन बहुत सुंदर लग सकता है। लाइटवेट और सिंपल चांदी की अंगूठी बजट में आ जाएगी। इस तरह के डिजाइन को रोजाना पहनना भी आसान होता है।

वी शेप अंगूठी

आजकल ज्यादातर महिलाएं ट्रेंडी और एस्थेटिक ज्वेलरी की तलाश में रहती हैं। इसके लिए आप इस तरह का डिजाइन चुन सकते हैं। वी शेप अंगूठी यूनिक और अट्रैक्टिव लुक दे सकती है, जिसे साड़ी, सूट या वेस्टर्न आउटफिट के साथ स्टाइल किया जा सकता है।

मून शेप डिजाइन

राखी पर बहन को कुछ अलग और हटके डिजाइन गिफ्ट कर सकते हैं। मून और स्टार शेप की अंगूठी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इसे किसी भी मौके पर स्टाइल किया जा सकता है। जब आप इस अंगूठी को बहन को गिफ्ट करेंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

फ्लोरल रिंग डिजाइन

स्टाइलिश और अट्रैक्टिव डिजाइन तलाश रहे हैं, तो फ्लोरल डिजाइन वाली अंगूठी चुन सकते हैं। इस तरह की रिंग बहुत ही प्यारी लगती है। इसमें आपको कई तरह के डिजाइन मिल जाएं, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। बजट में अंगूठी देख रहे हैं, तो लाइटवेट डिजाइन चुन सकते हैं।