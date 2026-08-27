रक्षाबंधन जैसा त्योहार हो तो घर पर मेहमानों का आना तय है। ऐसे में त्योहार की तैयारियों के साथ खाने-पीने की चिंता भी रहती है। खासकर तब, जब मेहमानों की संख्या ज्यादा हो और आपको ये सोचना हो कि उनके आते ही उन्हें नाश्ते में क्या सर्व करना है। ऐसे में आप भी चाहते हैं कि आपको किचन में लगातार कुछ न कुछ बनाना पड़े।

आप भी थोड़ी देर बैठकर उनसे बात कर पाएं। ऐसे में बेहतर है कि कुछ स्नैक्स की तैयारी एक दिन पहले ही कर ली जाए। इससे राखी वाले दिन आपको बस उन्हें पकाना या गरम करके परोसना होगा। आप भी आराम से त्योहार एन्जॉय कर पाएंगी।

वेज सैंडविच के लिए करें फिलिंग की तैयार

राखी पर चाय के साथ आप सैंडविच सर्व कर सकती हैं। इसके लिए उबले आलू, प्याज, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की फिलिंग एक दिन पहले तैयार करके रख सकती हैं। हरी चटनी भी पहले से बनाकर फ्रिज में रख दें। अगले दिन मेहमान आने पर ब्रेड में फिलिंग लगाकर सैंडविच को सेंक लें। ध्यान रखें कि ब्रेड में भरावन रातभर लगाकर न रखें, वरना ब्रेड गीली हो सकती है।

वेज कटलेट

यह भी स्नैक्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। कटलेट बनाने में सबसे ज्यादा समय सब्जियां उबालने, काटने और मिश्रण तैयार करने में लगता है। इसलिए यह काम आप पहले ही निपटा सकती हैं। आलू, मटर, गाजर और अपनी पसंद की दूसरी सब्जियों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। फिर इसकी टिक्कियां भी बनाकर डिब्बे में रख दें। राखी वाले दिन बस इन्हें तवे पर थोड़ा तेल लगाकर सेंकना होगा। चाहें तो एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं। इससे आपका बहुत समय बचेगा।

दही कबाब

अगर इस बार राखी पर घर आने वाले मेहमानों के लिए कुछ थोड़ा अलग बनाना चाहती हैं तो दही कबाब अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी तैयारी भी आप एक दिन पहले कर सकती हैं। कबाब बनाकर भी पहले से आकार दे सकती हैं। अगले दिन मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले इन्हें तवे पर सेंक लें। बस दही को अच्छी तरह छानना जरूरी है, वरना मिश्रण ज्यादा गीला होने पर कबाब टूट सकते हैं।

पनीर टिक्का

पनीर टिक्का सर्व करना चाहती हैं तो इसकी भी तैयारी आप पहले से कर सकती हैं। इसकी आधी से ज्यादा तैयारी पहले ही हो सकती है। पनीर को दही और मसालों में लगाकर रातभर फ्रिज में रख दें। अगले दिन इन्हें तवे, ओवन या एयर फ्रायर में कुछ ही मिनट में तैयार किया जा सकता है। इससे मेहमानों के सामने गरमागरम नाश्ता परोसना भी आसान रहेगा।

नमकपारे या मसाला मठरी

अगर आप ऐसा नाश्ता चाहती हैं जिसे राखी वाले दिन बनाने की जरूरत ही न पड़े, तो नमकपारे या मसाला मठरी बनाए जा सकते हैं। इन्हें एक दिन पहले बनाकर पूरी तरह ठंडा कर लें और फिर डिब्बे में रख दें। मेहमान आने पर इन्हें सीधे चाय या दूसरी चीजों के साथ परोसा जा सकता है।