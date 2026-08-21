रक्षाबंधन के मौके पर राखियों की जमकर खरीदारी होती है। कोई बाजार जाकर अपनी पसंद की राखी खरीदता है, तो कई लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करते हैं। ऑनलाइन कहीं डिजाइनर राखी पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो कहीं फ्री डिलीवरी और कॉम्बो ऑफर देखकर लोग खरीदारी का मन बना लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जल्दबाजी में किया गया एक क्लिक आपको गलत वेबसाइट, फर्जी सेलर या पेमेंट फ्रॉड के जाल में भी फंसा सकता है।

इसलिए राखी पसंद करने के बाद उसे खरीदने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि आप किससे खरीद रहे हैं और पेमेंट कहां कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान थोड़ी सी सावधानी आपको कई तरह की परेशानियों से बचा सकती है। राखी ऑर्डर करने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान में रखें।

बहुत सस्ती राखी देखकर तुरंत ऑर्डर न करें

अक्सर लोग बहुत सस्ती राखी देखकर लालच में आ जाते हैं। अगर किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया विज्ञापन में बहुत सुंदर राखी बेहद कम कीमत पर मिल रही है, तो थोड़ा रुककर जांच करना जरूरी है। हां ये भी सही है कि हर सस्ता ऑफर फर्जी नहीं होता, लेकिन जरूरत से ज्यादा आकर्षक डील को बिना जांचे ऑर्डर करना ठीक नहीं है।

वेबसाइट पर सेलर की जानकारी, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिव्यू और रिटर्न या रिफंड पॉलिसी जरूर देखें। अनजान विक्रेता से खरीदारी करने से पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना बेहतर है।

सोशल मीडिया के विज्ञापन से सीधे पेमेंट करने में जल्दबाजी न करें

इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली खूबसूरत राखी की तस्वीर देखकर लोग तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन किसी विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद खुलने वाली वेबसाइट या लिंक को ध्यान से जांचना जरूरी है। यानी पेमेंट करने में जल्दबाजी कभी न करें।

वेबसाइट का नाम और URL गौर से देखें। किसी जानी-पहचानी कंपनी के नाम में मामूली बदलाव करके बनाई गई फर्जी वेबसाइट भी असली जैसी दिख सकती है। शक होने पर लिंक से आगे बढ़ने के बजाय कंपनी या स्टोर का नाम खुद सर्च करके उसकी आधिकारिक वेबसाइट तक पहुंचना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है।

रिटर्न और डिलीवरी की जानकारी भी जरूर पढ़ें

राखी जैसी चीजों में समय पर डिलीवरी काफी मायने रखती है। ऑर्डर करने से पहले अनुमानित डिलीवरी डेट जरूर देखें। साथ ही यह भी जांच लें कि प्रोडक्ट पसंद न आने या गलत सामान मिलने पर रिटर्न या रिफंड का क्या नियम है।

सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो देखकर ऑर्डर करने के बजाय उसकी डिटेल, साइज, मटेरियल और पैक में मिलने वाली चीजों की जानकारी भी पढ़ें। इससे बाद में होने वाली निराशा से बचा जा सकता है।