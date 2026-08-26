Raksha Bandhan Mehndi Design: रक्षाबंधन 28 अगस्त यानी शुक्रवार को है। इस दिन बहनें सुंदर-सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होती हैं और भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन पर आपका मेहंदी लगाने का मन है, लेकिन घंटों बैठकर डिजाइन बनवाने या खुद से बहुत ज्यादा समय निकालकर मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार हाथ भरने वाली भारी डिजाइन के बजाय कुछ ऐसी मेहंदी ट्राई करें, जो देखने में स्टाइलिश लगे और जल्दी भी बन जाए। इन दिनों कुछ मेहंदी की डिजाइन काफी पसंद की जा रही हैं, यहां तस्वीरों के साथ उन्हें जल्दी बनाने का तरीका बताया गया है। इससे आपको कुछ मदद मिल सकती है।

आभूषण जैसी मेहंदी डिजाइन | Jewellery/Hathphool Mehndi

इस बार रक्षाबंधन पर आप ज्वेलरी या हथफूल मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं। इसमें मेहंदी को हाथ के आभूषण जैसा दिखाया जाता है। इसमें कलाई पर ब्रेसलेट बनाया जाता है। वहीं उंगली में रिंग जैसी डिजाइन बनाई जाती है। साथ ही इन्हें जोड़ने के लिए इनके बीच पतली चेन जैसी लाइन। यह काफी मॉडर्न दिखती है और पूरा हाथ भरने की जरूरत नहीं पड़ती।

मॉडर्न बैक-हैंड मेहंदी | Modern Back-Hand Mehndi

अगर आप ऑफिस जाती हैं तो मॉडर्न बैक-हैंड मेहंदी ट्राई कर सकती हैं। इसमें हथेली भरने के बजाय हाथ के पीछे मेहंदी का पैटर्न बनाया जाता है। इसमें फूल, बेल, ज्योमेट्रिक लाइनें बनाई जाती हैं।

तिरछी बेल वाली मेहंदी डिजाइन | Mediterranean Style

इसमें एक बड़ा पैटर्न हाथ पर तिरछे तरीके से बनाया जाता है। बीच में काफी खाली जगह रहती है। यह ट्रेडिशल एरेबिक से थोड़ा ज्यादा अलग दिखता है। इसमें कम समय में भी पूरा हाथ सजा हुआ लगता है।

सिर्फ उंगलियों की मेहंदी डिजाइन | Finger-Focused Mehndi

अगर बिल्कुल कम समय है तो सिर्फ उंगलियों पर डिजाइन बनाना इस समय अच्छा विकल्प है। छोटी बेल, लाइन, डॉट्स या रिंग स्टाइल पैटर्न बनाकर बाकी हाथ खाली छोड़ सकते हैं।

नेगेटिव स्पेस जियोमेट्रिक मेहंदी डिजाइन | negative-space geometric mehndi design

इसमें ट्रायंगल, डॉट्स, सिमेट्रिकल लाइन्स मेहंदी से बनाई जाती हैं। यह डिजाइन देखने में काफी अलग लगता है। इसमें खाली जगह जानबूझकर छोड़ी जाती है, इसलिए कम मेहंदी में भी डिजाइन काफी stylish दिखती है।