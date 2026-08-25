रक्षाबंधन के दिन अगर हर थोड़ी देर में किचन की तरफ भागना नहीं चाहतीं तो इस बार त्योहार के लिए एक दिन पहले ही कुछ छोटी-छोटी तैयारियां कर लीजिए। कुछ काम पहले से निपटाने से आप त्योहार वाले दिन खाना बनाने के साथ-साथ परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगी। रक्षाबंधन जैसा त्योहार हो तो घर में भाई-बहन, बच्चे और दूसरे रिश्तेदार आना तय है।
ऐसे महिलाओं पर किचन का काम काफी बढ़ जाता है। इसकी वजह से उनका बहुत सारा टाइम किचन में ही निकल जाता है। यहां कुछ ऐसे टिप्स बताए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्लान कर सकती हैं। इससे त्योहार वाले दिन अफरा-तफरी मचने की संभावना कम रहेगी।
पहले तय कर लें बनाना क्या-क्या है?
त्योहार वाले दिन परेशानी न हो इसलिए पहले से फाइनल करें कि आपको बनाना क्या है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा चीजें बना लेते हैं। दो सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, पूरी, रायता, सलाद, स्नैक्स और मिठाई… मेन्यू लंबा होते-होते काम भी बढ़ता जाता है।
मेहमानों की संख्या देखकर पहले यह तय करें कि किस तरह का कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता है। इससे समय बचेगा और काम भी हल्का रहेगा।
एक बेस से दो डिश बनाने का तरीका अपनाएं
जहां संभव हो, ऐसी डिश चुनें जिनकी शुरुआती तैयारी एक जैसी हो। जैसे एक अच्छी प्याज-टमाटर की बेस ग्रेवी बनाकर उसका एक हिस्सा पनीर और दूसरा हिस्सा किसी दूसरी सब्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे हर डिश के लिए अलग से प्याज-टमाटर भूनने नहीं पड़ेगा। आखिर में दोनों डिश को अलग स्वाद देने के लिए मसालों में बदलाव किया जा सकता है।
ऐसी डिश रखें जो एक साथ ज्यादा मात्रा में बन सके
अगर घर में कई मेहमान आने वाले हैं तो ऐसी चीजें चुनना समझदारी है जिन्हें एक बड़े बर्तन में आसानी से तैयार किया जा सके। पुलाव, जीरा राइस, दाल या कोई ग्रेवी वाली सब्जी इसका अच्छा विकल्प हो सकती है।
हर चीज पकाने की जरूरत नहीं
पूरे खाने में कम से कम एक ऐसी चीज रखें जिसके लिए गैस या कढ़ाई की जरूरत न हो। रायता, सलाद, बूंदी, चटनी या कोई सिंपल कोल्ड साइड डिश इसके लिए ठीक है। ऐसा करने से एक तरफ खाना संतुलित रहेगा और दूसरी तरफ किचन में एक ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा।
खाना बनाते समय ध्यान रखें ये चीजें
त्योहार वाले दिन किचन में सिर्फ क्या बनाना है, यह नहीं बल्कि किस क्रम में बनाना है, यह भी मायने रखता है। सबसे पहले वह डिश चढ़ाएं जिसे पकने में ज्यादा समय लगता है। उसके बाद ऐसी चीजें बनाएं जिनकी तैयारी कम हो।
जब एक डिश पक रही हो, उसी दौरान दूसरी चीज की तैयारी कर लें। यानी हर काम खत्म होने का इंतजार करने की बजाय दो काम साथ चलाएं। इससे कुल समय कम हो सकता है।