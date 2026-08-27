रक्षाबंधन जैसा बड़ा त्योहार हो तो बाजारों में मिठाइयों की खरीदारी खूब होती है। त्योहार के सीजन में बाजार की मिठाई को लेकर मिलावट और क्वालिटी की चिंता भी रहती है। ऐसे में अगर आप बाजार से मिठाई नहीं खरीदना चाहते हैं या फिर आपको अभी तक मिठाई खरीदने का समय नहीं मिला है तो इस बार भाई के लिए आप घर पर मिठाई बना सकती हैं।
आप बिना ज्यादा झझंट के कुछ चीजों से कम समय में स्वादिष्ट मिठाई बना सकती हैं। इससे आप मिलावटी मिठाइयां खाने से होने वाले नुकसान से भी बच पाएंगी। यहां जानिए ऐसी 2 आसान रेसिपी और कुछ आइडिया, जिन्हें राखी के मौके पर घर पर जल्दी बनाया जा सकता है।
झटपट बनने वाली मिठाइयों के नाम
ब्रेड गुलाब जामुन
नारियल की बर्फी
बेसन की बर्फी
मिल्क पाउडर की बर्फी
ब्रेड मलाई रोल
बिस्किट की बर्फी
मखाने की बर्फी
सूजी का हलवा
शाही टुकड़ा
पनीर की बर्फी
आटे का हलवा
चॉकलेट बर्फी
फ्रूट क्रीम
खोया पेड़ा
ब्रेड गुलाब जामुन | Bread gulab jamun
12 सफेद ब्रेड
11/2 कप चीनी
11/2 कप पानी
1 चम्मच इलायची पाउडर
आवश्यकता अनुसार काजू बादाम
8 केसर धागे
2 कप दूध
सबसे पहले दूध को उबलने के लिए रख दें। इसे तब तक पकाएं जब तक वो 1 कप रह जाए। फिर ब्रेड को तोड़कर बारीक पिस लें। इसके बाद आपको ब्रेड के चुरे को दूध में डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब आती है चाशनी बनाने की बारी इसके लिए चीनी ओर पानी को 1 तार आने तक मीडियम गैस पर पकाएं।
फिर केसर दाल दें। इसके बाद काजू बादाम को बारीक काटकर इलायची पाउडर मिलाएं। फिर इसमें 1 चम्मच चाशनी दाल दें। फिर ब्रेड के आटे से गोलियां बनकर उसमें मेवा भरें। फिर इन्हें तलें। इसके बाद चाशनी में 2 घंटे के लिए डुबाकर रख दें।
मखाने की बर्फी | Makhane ki barfi
1 बड़ा बॉउल मखाने
10-12 बादाम
10-12 काजू
2-3 बड़े चम्मच नारियल पाउडर
1 बॉउल मिल्क पाउडर
2 बॉउल चीनी
1 बॉउल पानी
2-3 बड़े चम्मच देसी घी
2-3 बड़े चम्मच पिस्ता बारीक कटा
मखाने की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में घी डालकर मखाने डालें। चलाते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। फिर ऐसे ही बादाम, काजू भी फ्राई करें। ठंडे होने के बाद ग्राइंडर जार में डालें। फिर नारियल पाउडर को डालें लगातार चलाते हुए 1 मिनट स्लो फ्लेम पर भूनें। नार्मल होने पर जार में डालें ग्राइंड करें। फिर कड़ाही में चीनी डालें। पानी डालकर मिक्स कर लें।
फिर 2 तार की चाशनी तैयार करनी है। फिर गैस बंद करें और चाशनी में घी डालें। इसे लगातार चलाते हुए अब मखाने का पाउडर थोड़ा- थोड़ा करके डालें। फिर मिल्क पाउडर, घी डालकर जल्दी से मिक्स करें। घी लगी प्लेट में मिश्रण डालकर फैलाएं। ऊपर से पिस्ता से गार्निश करें। फिर इसे जमने के लिए रख दें। ठंडा होने पर मनपसंद शेप में कट करें।