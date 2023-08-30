Happy Raksha Bandhan 2023 Wishes Quotes: \u0907\u0938 \u0938\u093e\u0932 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u093e \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 30 \u0914\u0930 31 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u092e\u0928\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0939\u0930 \u0913\u0930 \u0939\u0930\u094d\u0937 \u0914\u0930 \u0909\u0932\u094d\u0932\u093e\u0938 \u0915\u093e \u092e\u093e\u0939\u094c\u0932 \u0939\u0948\u0964 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0915\u0947 \u092a\u0930 \u0939\u0930 \u092c\u093e\u091c\u093e\u0930, \u0917\u0932\u0940, \u091a\u094c\u0915, \u092e\u094b\u0939\u0932\u094d\u0932\u0947 \u092a\u0930 \u0905\u0932\u0917 \u0939\u0940 \u0930\u094c\u0928\u0915 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0917\u094c\u0930\u0924\u0932\u092c 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\u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u0947 \u0915\u094b \u092e\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092a\u0930\u094d\u0935 \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902, \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u0907\u0938 \u0926\u093f\u0928 \u0915\u094b \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0924\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0941\u091b \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u092d\u0930\u0947 \u092c\u0927\u093e\u0908 \u0938\u0902\u0926\u0947\u0936 \u092d\u0947\u091c \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0947 \u0938\u0902\u0926\u0947\u0936 \u0928\u093e \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u091a\u0947\u0939\u0930\u0947 \u092a\u0930 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0915\u093e\u0928 \u0932\u0947 \u0906\u090f\u0902\u0917\u0947, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u092d\u0930\u0940 \u092e\u093f\u0920\u093e\u0938 \u092d\u0940 \u0918\u094b\u0932 \u0926\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0915\u0947 \u092a\u0930 \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u0915\u094b \u092d\u0947\u091c\u0947\u0902 \u092f\u0947 \u0936\u0941\u092d\u0915\u093e\u092e\u0928\u093e \u0938\u0902\u0926\u0947\u0936- \u0939\u092e\u093e\u0930\u093e \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e \u0925\u093e \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u0938\u093e \u0916\u093f\u0932\u093e\u092d\u093e\u0908 \u091c\u093f\u0938 \u0926\u093f\u0928 \u0939\u092e\u0947\u0902 \u0924\u0942 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0916\u091f\u094d\u091f\u0940-\u092e\u0940\u0920\u0940 \u092f\u093e\u0926\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0924\u093e\u0928\u093e-\u092c\u093e\u0928\u093e\u0939\u092e \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0938\u0902\u0917-\u0938\u0902\u0917 \u0939\u0948 \u092c\u0942\u0928\u093e\u0964\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924-\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092c\u0927\u093e\u0908 \u092c\u0939\u0928 \u0915\u093e \u0938\u093e\u0925 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0926\u0941\u0906 \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0924\u093e\u0935\u094b \u091a\u093e\u0939\u0947 \u0926\u0942\u0930 \u092d\u0940 \u0939\u094b \u0924\u094b \u0917\u092e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0924\u093e\u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u0947 \u0926\u0942\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092b\u0940\u0915\u0947 \u092a\u095c \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u092a\u0930 \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u0915\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0915\u092d\u0940 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0924\u093e\u0964\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924-\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092c\u0927\u093e\u0908 \u092f\u093e\u0926 \u0939\u0948 \u0939\u092e\u0947\u0902 \u0939\u092e\u093e\u0930\u093e \u0935\u094b \u092c\u091a\u092a\u0928, \u0935\u094b \u0932\u0921\u093c\u0928\u093e, \u0935\u094b \u091d\u0917\u0921\u093c\u0928\u093e \u0914\u0930 \u0935\u094b \u092e\u0928\u093e \u0932\u0947\u0928\u093e\u092f\u0939\u0940 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u092d\u093e\u0908-\u092c\u0939\u0928 \u0915\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0940 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0915\u094b \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u0947 \u0906 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u093e \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930\u0964\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924-\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092c\u0927\u093e\u0908 Also ReadRaksha Bandhan Mehndi Design: \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0932\u0917\u093e\u090f\u0902 \u092f\u0947 \u0932\u0947\u091f\u0947\u0938\u094d\u091f \u092e\u0947\u0939\u0902\u0926\u0940 \u0921\u093f\u091c\u093e\u0907\u0928, \u092c\u0922\u093c \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940 \u0939\u093e\u0925\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0902\u0926\u0930\u0924\u093e, \u0939\u0930 \u0915\u094b\u0908 \u0915\u0930\u0947\u0917\u093e \u0916\u0942\u092c \u0924\u093e\u0930\u0940\u092b \u091a\u093e\u0935\u0932 \u0915\u0940 \u0916\u0941\u0936\u092c\u0942 \u0914\u0930 \u0915\u0947\u0938\u0930 \u0915\u093e \u0936\u094d\u0930\u0943\u0902\u0917\u093e\u0930\u0930\u093e\u0916\u0940, \u0924\u093f\u0932\u0915, \u092e\u093f\u0920\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u0916\u0941\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092c\u094c\u091b\u093e\u0930\u092c\u0939\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0938\u093e\u0925 \u0914\u0930 \u092c\u0947\u0936\u0941\u092e\u093e\u0930 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u092e\u0941\u092c\u093e\u0930\u0915 \u0939\u094b \u0924\u0941\u092e\u0915\u094b \u0930\u093e\u0916\u0940 \u0915\u093e \u0924\u094d\u092f\u094c\u0939\u093e\u0930\u0964\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924-\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092c\u0927\u093e\u0908 \u0939\u0948 \u092f\u0947 \u0915\u091a\u094d\u091a\u0947 \u0927\u093e\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092c\u0902\u0927\u0928 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u091f\u0942\u091f \u0915\u0947 \u092d\u0940 \u0915\u092d\u0940 \u091f\u0942\u091f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092a\u093e\u090f\u0917\u093e\u092c\u0902\u0927\u0947\u0917\u0940 \u0930\u093e\u0916\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0938\u0941\u0928\u0940 \u0915\u0932\u093e\u0908 \u092a\u0930 \u0914\u0930 \u0924\u093f\u0932\u0915 \u092e\u093e\u0925\u0947 \u092a\u0930 \u0938\u091c \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0939\u0948 \u092f\u0947 \u092c\u0902\u0927\u0928 \u090f\u0915 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938 \u0915\u093e\u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u092d\u0930 \u0938\u093e\u0925 \u0928\u093f\u092d\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924-\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092c\u0927\u093e\u0908 Also ReadRaksha Bandhan Thali Decoration: \u0907\u0938 \u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092d\u093e\u0908 \u0915\u094b \u0905\u0928\u094b\u0916\u0947 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u093e\u0902\u0927\u0947 \u0930\u093e\u0916\u0940, \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0940 \u0925\u093e\u0932\u0940 \u0915\u094b \u092c\u0928\u093e\u090f\u0902 \u0907\u0938 \u0924\u0930\u0939 \u0906\u0915\u0930\u094d\u0937\u0915, \u0926\u0942\u0938\u0930\u093e \u092d\u0940 \u0926\u0947\u0916\u0915\u0930 \u0915\u0939\u0947\u0902 \u0935\u093e\u0939 \u0910 \u0930\u092c, \u092e\u0947\u0930\u0940 \u0926\u0941\u0906\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0938\u0930 \u0907\u0924\u0928\u093e \u0930\u0939\u0947\u092e\u0947\u0930\u0940 \u092c\u0939\u0928 \u0915\u093e \u0926\u093e\u092e\u0928 \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0916\u0941\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u093e \u0930\u0939\u0947\u0964\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924-\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092c\u0927\u093e\u0908 \u0915\u092d\u0940 \u0939\u092e\u0938\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0924\u094b \u0915\u092d\u0940 \u0939\u092e\u0938\u0947 \u091d\u0917\u0921\u093c\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092b\u093f\u0930 \u092d\u0940 \u092c\u093f\u0928\u093e \u0915\u0939\u0947 \u0939\u092e\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0930 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u094b \u0938\u092e\u091d\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0939\u0941\u0928\u0930 \u092d\u0940 \u092c\u0939\u0928 \u0930\u0916\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0939\u0941\u0924-\u092c\u0939\u0941\u0924 \u092c\u0927\u093e\u0908