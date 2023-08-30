Happy Raksha Bandhan 2023 Wishes Quotes: इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसके साथ ही हर ओर हर्ष और उल्लास का माहौल है। रक्षाबंधन के मौके पर हर बाजार, गली, चौक, मोहल्ले पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि इस पावन पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। वहीं, बहन छोटी हो या बड़ी, भाई राखी बंधवाने के बाद उनकी रक्षा का वचन देता है। ये पर्व भाई और बहन के अटूट रिश्ते को मनाने का पर्व है।

वहीं, अगर आप इस दिन को और खास बनाना चाहते हैं, तो अपने भाई-बहन को कुछ प्यार भरे बधाई संदेश भेज सकते हैं। ये संदेश ना केवल उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे, बल्कि आपके रिश्ते में एक प्यार भरी मिठास भी घोल देंगे।

रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन को भेजें ये शुभकामना संदेश-

हमारा चेहरा था फूलों सा खिला
भाई जिस दिन हमें तू मिला
खट्टी-मीठी यादों का ताना-बाना
हम दोनों ने संग-संग है बूना।

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रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई

बहन का साथ किसी दुआ से कम नहीं होता
वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता
अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं
पर भाई-बहन का प्यार कभी खत्म नहीं होता।

रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई

याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना
यही होता है भाई-बहन का प्यार और इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है
रक्षाबंधन का त्योहार।

रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई

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रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई

है ये कच्चे धागों का बंधन लेकिन टूट के भी कभी टूट नहीं पाएगा
बंधेगी राखियां सुनी कलाई पर और तिलक माथे पर सज जाएगा
है ये बंधन एक विश्वास का
जिंदगी भर साथ निभाएगा।

रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई

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ऐ रब, मेरी दुआओं में असर इतना रहे
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रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई

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लेकिन फिर भी बिना कहे हमारी हर बात को समझने का हुनर भी बहन रखती है।

रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई