Raksha Bandha and Independence Day 2019 quotes, images, messages: इस साल स्वतंत्रता दिवस और राखी एक दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। यह मौका 19 साल बाद आया है। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों के जुल्म और कहर से आजाद हुआ था। इस आजादी को दिलाने में कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे और अपनी जान भी गवां दिए। साथ ही इसी दिन 2019 में राखी का पावन त्योहार भी मनाया जा रहा है। राखी का त्योहार भाई-बहनों के लिए बेहद खास होता है। इस साल भारत में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस खास मौके पर आप अपनों को वाट्सएप और फेसबुक मैसेज, इमेजेज और कोट्स के जरिए विश करें और उन्हें इस खास दिन की बधाई दें।

1. आया राखी का त्योहार, छाई खुशियों की बहार

रेशम की डोरी से बांधा एक बहन ने

अपनी भाई की कलाई पर प्यार।

रक्षा बंधन की बधाई 2019

2. Nothing can change my love for you brother,

be it the money or the time!!

The celebration of Rakhi brings in more love and blessing in our relationship.

Happy Raksha Bandhan to my dear brother!!

3. कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी,

प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी,

भाई की लम्बी उम्र की दुआ है राखी,

बहने के पवित्र प्यार की दुआ है राखी।।

Happy Raksha Bandhan 2019

4. फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई,

हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं,

जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं !

स्‍वतंत्रता दिवस मुबारक हो 2019

5. वतन है मेरा सबसे महान,

प्रेम सौहार्द का दूजा नाम,

वतन-ए-आबरू पर है सब कुर्बान

शांति का दूत है मेरा हिन्दुस्तान !!!

Happy Independence Day

6. साथ पले और साथ बढ़े हैं हम,

खूब मिला बचपन में प्यार,

इसी प्यार को याद दिलाने

आया ये राखी का त्यौहार।।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

7. किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा

अगर बहन नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

8. सुन्दर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है,

जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है,

निश्‍छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है !!!

15 अगस्‍त की शुभकामनाएं

9. भगवान हर जगह नहीं हो सकते,

इसलिए उन्होंने मां को बनाया

और मां हर वक्त हमारे साथ नहीं हो सकती,

इसीलिए भगवान ने बहन को बनाया।।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App