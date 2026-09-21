अगर आप शाकाहारी हैं और अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आया ही होगा कि राजमा और छोले किसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। इसके जवाब में थोड़ा ट्विस्ट है। सूखे राजमा और छोले की तुलना करें तो राजमा आगे निकल जाता है, लेकिन पकने के बाद दोनों के बीच का अंतर काफी कम हो जाता है। तो आपकी प्लेट में कौन ज्यादा प्रोटीन पहुंचाता है और इन्हें खाने का सही तरीका क्या है? आइए एक्सपर्ट से समझते हैं।

राजमा या छोले, किसमें ज्यादा प्रोटीन?

राजमा और छोले दोनों ही प्रोटीन के सस्ते, आसानी से मिलने वाले और शाकाहारी विकल्प हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल, बेंगलुरु की लीड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्राची चंद्रा ने बताया कि 100 ग्राम सूखे राजमा में करीब 23–24 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं 100 ग्राम सूखे छोले में करीब 19 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी अगर आप सूखे वजन के हिसाब से तुलना करें तो राजमा आगे है।

लेकिन जब राजमा और छोले पकते हैं तो वे पानी सोख लेते हैं। इससे उनका वजन बढ़ जाता है और प्रति 100 ग्राम प्रोटीन की मात्रा बदल जाती है। इसलिए पकी हुई मात्रा में दोनों के बीच का अंतर काफी कम हो जाता है।

आईएसआईसी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी सर्विसेज, डॉ. (कर्नल) विजय दत्ता के मुताबिक, करीब एक कप पके हुए राजमा में लगभग 13–15 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। वहीं इतनी ही मात्रा में पके छोले में करीब 14–15 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है।

वह बताते हैं कि यह मात्रा राजमा या छोले की किस्म, पकाने के तरीके और सर्विंग के आकार के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है। इसलिए पकी हुई प्लेट में दोनों के बीच प्रोटीन का कोई बड़ा अंतर नहीं है।

क्या पकाने से राजमा-छोले का प्रोटीन कम हो जाता है?

कई लोगों को लगता है कि दाल या फलियों को पकाने से उनका प्रोटीन कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है।

प्राची चंद्रा ने बताया कि राजमा या छोले को पकाने से उनका प्रोटीन बहुत ज्यादा कम नहीं होता। बल्कि अच्छी तरह पकाने से ये नरम हो जाते हैं और इन्हें पचाना शरीर के लिए आसान हो जाता है।

राजमा और छोले को 8–10 घंटे भिगोकर, भिगोने वाला पानी फेंककर और फिर अच्छी तरह उबालने या प्रेशर कुकर में पकाने से कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व कम करने में मदद मिलती है जो पाचन में दिक्कत पैदा कर सकते हैं।

इनमें फाइटेट्स और लेक्टिन जैसे एंटी-न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। ये पोषक तत्वों के अवशोषण पर असर डाल सकते हैं। इससे कुछ लोगों को गैस या पेट फूलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

राजमा के मामले में यह बात खास तौर पर याद रखें

राजमा को कच्चा या अधपका बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कच्चे या ठीक से न पके राजमा में फाइटोहेमाग्लूटिनिन नाम का प्राकृतिक तत्व होता है, जो मतली और पेट से जुड़ी दूसरी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए राजमा को तब तक पकाएं जब तक वह अच्छी तरह नरम न हो जाए।

पकाने के दौरान कुछ पानी में घुलने वाले विटामिन कम हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन का ज्यादातर हिस्सा राजमा और छोले में ही रहता है।

कैलोरी, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट में कौन आगे?

राजमा और छोले को सिर्फ प्रोटीन के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। दोनों में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं।

करीब एक कप (लगभग 160 ग्राम) पके राजमा में लगभग 210 कैलोरी, 38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 12–13 ग्राम फाइबर हो सकता है।

वहीं इतनी ही मात्रा में पके छोले में लगभग 250 कैलोरी, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 11 ग्राम फाइबर मिल सकता है।

दोनों ही आयरन और फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। छोले में मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं।

डॉ. विजय दत्ता के मुताबिक, दोनों ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं और इनमें प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसलिए सिर्फ एक को हर मामले में बेहतर कहना सही नहीं होगा।

अगर आपकी प्राथमिकता कम कैलोरी के साथ थोड़ा ज्यादा प्रोटीन और फाइबर लेना है, तो राजमा को थोड़ी बढ़त मिल सकती है। वहीं छोले में थोड़ी ज्यादा हेल्दी फैट और लंबे समय तक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व मिलते हैं।

शाकाहारी लोगों को राजमा खाना चाहिए या छोले?

इसका सबसे आसान जवाब है दोनों को अपनी डाइट में शामिल करें। डॉ. दत्ता अलग-अलग तरह की दालों और फलियों को खाने की सलाह देते हैं। बजाय इसके कि सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर रहा जाए।

राजमा और छोले दोनों से पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, फाइबर और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अलग-अलग दालों और फलियों को खाने से शरीर को अलग-अलग पोषक तत्व मिलते हैं। बिना नॉनवेज पर निर्भर हुए रोज की प्रोटीन जरूरत पूरी करना आसान हो सकता है।

सिर्फ राजमा या छोले से पूरी प्रोटीन जरूरत पूरी होगी?

यहां एक और बात समझना जरूरी है। राजमा और छोले अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन नहीं हैं। इनमें मेथियोनीन नाम का जरूरी अमीनो एसिड तुलनात्मक कम होता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि राजमा या छोले अच्छे प्रोटीन स्रोत नहीं हैं। बस इन्हें दूसरी चीजों के साथ मिलाकर खाने से भोजन का पोषण और बेहतर हो सकता है।

राजमा-चावल और छोले-चावल का कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा है?

आपने देखा होगा कि भारतीय खाने में राजमा-चावल और छोले-चावल की जोड़ी पहले से ही काफी लोकप्रिय है। इसके पीछे स्वाद के साथ पोषण की भी वजह है।

डॉ. दत्ता राजमा या छोले को दही, पनीर, टोफू, सोया या अंडे जैसे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के साथ लेने की सलाह देते हैं। आपकी डाइट के हिसाब से इनमें से विकल्प चुना जा सकता है।

इन्हें रोटी या ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज के साथ लेने से भी भोजन को ज्यादा संतुलित बनाया जा सकता है। साथ में सब्जी और सलाद जोड़ने से फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी बढ़ जाते हैं।

राजमा-छोले की प्लेट में ऐसे बढ़ाएं प्रोटीन

अगर आप अपनी रोज की राजमा या छोले की प्लेट में थोड़ा और प्रोटीन जोड़ना चाहते हैं तो प्राची चंद्रा कुछ आसान विकल्प सुझाती हैं। इसके लिए छोले की चाट में पनीर या उबला अंडा जोड़ सकते हैं। वहीं राजमा की ग्रेवी में भुना सत्तू या मूंगफली का पाउडर मिला सकते हैं। कुछ सफेद चावल की जगह क्विनोआ ले सकते हैं। चने को अंकुरित करके भी खाया जा सकता है। प्राची चंद्रा के मुताबिक, अंकुरित चने में बायोअवेलेबल प्रोटीन करीब 15 प्रतिशत ज्यादा हो सकता है।

एक आसान बिना मांस वाला भोजन बनाने के लिए वह करीब 1.5 कटोरी पके राजमा या छोले, 1 कटोरी चावल या रोटी और 1 कटोरी दही का सुझाव देती हैं। इस तरह के भोजन से करीब 22–25 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है।

तो आखिर राजमा खाएं या छोले?

अगर सूखे वजन की बात करें तो राजमा में प्रोटीन ज्यादा है। लेकिन जब दोनों को पकाकर प्लेट में लिया जाता है तो प्रोटीन का अंतर काफी कम हो जाता है।

इसलिए रोज के खाने में सिर्फ प्रोटीन के लिए किसी एक को चुनकर दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। राजमा और छोले को बारी-बारी से खाना और इन्हें दही, पनीर, टोफू, सोया, अंडे या साबुत अनाज जैसे दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाना रोज की प्रोटीन जरूरत पूरी करने में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी डाइट या खानपान में बड़ा बदलाव करने से पहले अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।