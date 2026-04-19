Rajma curry recipe: राजमा-चावल बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं। इन्हें आप कुकर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। राजमा न केवल प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्त्रोत होता है बल्कि उबले हुए राजमा में करीब 67 पर्सेंट पानी होता है। दोपहर में लंच से लेकर रात में डिनर तक के लिए कभी भी आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। संडे के दिन अगर आपको खाना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप कुकर में आप झटपट जायकेदार राजमा मसाला करी बना सकते हैं। इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीजें इसे पकाते समय जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए।

इन चीजों की पड़ोगी जरूरत

2 कप भिगोए हुए राजमा

2 टमाटर कटी हुई

2 बड़े प्याज कटी हुई

2-3 हरी मिर्च

1/2 छोटे चम्मच जीरा / मेथी दाना

1 छोटे चम्मच जीरा पाउडर

1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट

1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटे चम्मच धनियां पाउडर

1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला

1 बड़े चम्मच हरा धनियां

1 इंच दालचीनी टुकड़ा

1/2 इंच अदरक टुकड़ा

2 तेज पत्ता

2 साबूत लाल मिर्च

1 बड़े चम्मच बटर

2 बड़े चम्मच तेल

राजमा मसाला करी बनाने की रेसिपी

राजमा बनाने से पहले आपको कम से कम इसे 8 घंटे पहले पानी में भिगोना चाहिए। आप इसे रातभर पानी में रख सकते हैं। सुबह राजमा को धोकर कुकर में डाल दें। इसमें पानी औऱ नमक डालें। इसे नरम होने तक करीब 20 मिनट तक पकाएं। इसके बाद ठंडा होने पर इसे किसी बर्तन में निकाल लें। फिर कुकर में तेल डालकर गरम करें। दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग डालें। इसके बाद प्याज, अदरक-लहुसन का पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटर डालकर पकाएं।

फिर एक बाउल में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, राजमा मसाला डालकर थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ से पेस्ट बना लें। इसे भी कुकर में डाल दें। चलाते हुए मसाले खुशबू आने तक भूने तब तक कि मसाले के ऊपर तेल दिखने लगे। कुकर में राजमा को डालकर थोड़ा मैश कर लें।

अगर आप को लग रहा कि राजमा में पानी की मात्रा कम है तो आवश्यकतानुसार पानी मिला दें। उबाल आने के बाद अब गरम मसाला मिलाएं। 5 मिनट के लिए ढक के पकने दें। आपका राजमा मसाला करी बनाकर तैयार है। इसे चावल, पराठा, नान,चपाती या जीरा राइस किसी के साथ भी परोसें।