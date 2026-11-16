हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजनों में राजमा मदरा भी शामिल है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। यह पारंपरिक हिमाचली ‘धाम’ (दावत) का एक खास हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश के लोग राजमा मदरा को त्योहार, शादी से लेकर लगभग हर खास मौके पर बनाते हैं। ये आम पंजाबी राजमा के विपरीत है, जिसे सात्विक तरीके यानी बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है। इसका अनोखा स्वाद राजमा को दही और खास मसालों के मिश्रण के साथ सावधानी से पकाने से आता है, जो हिमाचली व्यंजनों में एक खास पहचान दिलाता है।

राजमा मदरा और पंजाबी राजमा के बीच अंतर

हालांकि, अलग-अलग घरों में राजमा बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक राजमा मदरा और पंजाबी स्टाइल के राजमा में कुछ खास अंतर हैं। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने नई दिल्ली स्थित आईआईसीए (IICA) के एग्जीक्यूटिव शेफ सुमित से बातचीत की तो उन्होंने इन दोनों व्यंजनों के बीच 4 प्रमुख अंतर बताए।

दही वाली ग्रेवी बनाम प्याज-टमाटर वाली ग्रेवी

हिमाचली राजमा मदरा में दही का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों में दूध-दही से बनी ग्रेवी का चलन पहले से रहा है। दूसरी ओर, पंजाबी राजमा का स्वाद प्याज और टमाटर की ग्रेवी से बनता है। दही इसमें प्राकृतिक खटास जोड़ता है, जिससे हल्का चटपटा स्वाद आता है और यह राजमा व घी के भारीपन को संतुलित करने में मदद करता है। दूध का प्रोटीन और फैट इसे क्रीमी टेक्सचर देते हैं, जबकि धीमी आंच पर पकाने से अतिरिक्त नमी कम हो जाती है।

इसके साथ ही पंजाबी राजमा के विपरीत, राजमा मदरा में आमतौर पर साबुत मसालों का उपयोग किया जाता है।

सामान्य रेसिपी में सौंफ, हरी और बड़ी इलायची और दालचीनी जैसे साबुत मसालों के इस्तेमाल के कारण राजमा मदरा में एक खास सुगंध और स्वाद होता है। सौंफ इसमें हल्की मिठास जोड़ती है जो दही की खटास को संतुलित करती है, इलायची फूलों जैसी महक और मिठास देती है, जबकि दालचीनी अपनी गर्म और सौंधी खुशबू से इस व्यंजन को पूरा करती है। इन मसालों को आमतौर पर घी में भूना जाता है, जिससे इनकी सुगंध पूरी ग्रेवी में अच्छी तरह घुल जाती है। वहीं, दूसरी ओर पंजाबी राजमा में सामान्यतः जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अदरक और लहसुन का उपयोग किया जाता है।

पकाने के लिए घी या तेल

पारंपरिक राजमा मदरा में घी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह व्यंजन को समृद्ध स्वाद और हल्की सौंधी खुशबू देता है। मसालों को घी में गर्म किया जाता है, जिससे एक सुगंधित और संतुलित स्वाद बनता है जो दही की खटास के साथ खूब जंचता है। दूसरी ओर, पंजाबी राजमा में आमतौर पर तेल का उपयोग होता है और इसके स्वाद की गहराई मुख्य रूप से प्याज को सुनहरा भूनने तथा टमाटर और मसालों को अच्छी तरह पकाने से आती है।

कैसा होता है दोनों की ग्रेवी का रंग

राजमा मदरा का रंग दही, देसी घी और साबुत मसालों की वजह से आता है। दही इसे हल्का रंग देता है, जबकि घी और मसाले इसमें हल्का भूरापन जोड़ते हैं। इसकी ग्रेवी का गाढ़ापन धीमी आंच पर पकाने, नमी के भाप बनकर उड़ने और राजमा से स्टार्च निकलने के कारण आता है। वहीं, दूसरी ओर, पंजाबी राजमा को अपना रंग प्याज को सुनहरा भूनने, पके हुए टमाटर, लाल मिर्च पाउडर और अन्य मसालों से मिलता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बात किए गए विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है।

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