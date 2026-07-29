आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि यार आज तो बादी चीज खा ली है अब पेट में गैस बन रही है। पेट भारी-भारी लग रहा है या फिर फूल रहा है। ऐसा अक्सर राजमा, छोले, काले चने, गोभी और कुछ दालें खाने के बाद होता है। वैसे तो यह चीजें पोषण से भरपूर होती हैं, लेकिन कई लोगों को इन्हें खाने के बाद पेट फूलना, गैस बनना या भारीपन महसूस हो सकता है।

आयुर्वेद में इसे ‘बादी’ प्रकृति वाले खाद्य पदार्थों का प्रभाव माना जाता है। वहीं आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार, इन खाद्य पदार्थों में मौजूद कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट और फाइबर कुछ लोगों के पेट में गैस बनने का कारण बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि खाना बनाने के दौरान कुछ आसान उपाय अपनाकर इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दाल-सब्जी समेत खाने की चीजों का ‘बादीपन’ कम करने के लिए आप यहां बताए 4 छोटे-छोटे उपाय अपना सकते हैं।

एक चुटकी हींग

जिस सब्जी या दाल में या कोई भी बादी चीज है और उसमें हींग पड़ सकती है। तो यह सबसे आसान उपाय है। गैस बनने वाली दालों और सब्जियों में इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में हींग को पाचन में सहायक माना गया है। इतना ही नहीं खाने की चीज में तड़का लगाते समय एक चुटकी हींग डालने से स्वाद भी बढ़ता है।

जीरे का तड़का

जीरा न सिर्फ खाने की खुशबू को बढ़ाता है, बल्कि पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। सब्जी या दाल बनाते समय आधा से एक चम्मच जीरा डालने से स्वाद बेहतर होता है और कई लोगों को खाना हल्का महसूस होता है।

अदरक का इस्तेमाल करें

अगर हींग नहीं डाल सकते हैं तो आप दाल या सब्जी में ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। यह भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अदरक कई पारंपरिक रेसिपी का हिस्सा है। इतना ही नहीं इसे पाचन में मददगार माना जाता है। इसे तड़के में या सब्जी के साथ पकाया जा सकता है।

राजमा और छोले को अच्छी तरह भिगोकर ही पकाएं

अगर आप बादीपन से बचना चाहते हैं तो राजमा, छोले और काले चने जैसी चीजों को 8–12 घंटे भिगोकर पकाना बेहतर माना जाता है। भिगोने के बाद उसका पानी फेंक दें। इसे ताजे पानी में पकाएं। इससे कुछ ऐसे तत्व कम हो सकते हैं जो गैस बनने की संभावना बढ़ाते हैं।

गैस कम करने के लिए ये बातें भी ध्यान रखें

दालों और फलियों को अच्छी तरह पकाएं। बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ न खाएं। खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं। अगर किसी खास दाल या सब्जी से हर बार परेशानी होती है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें।

राजमा, छोले और दूसरी फलियों में ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें कुछ लोगों का शरीर पूरी तरह पचा नहीं पाता। जब ये बड़ी आंत तक पहुंचते हैं, तो वहां मौजूद अच्छे बैक्टीरिया इन्हें तोड़ते हैं, जिससे गैस बन सकती है। इन्हें भिगोना, अच्छी तरह पकाना और हींग, जीरा या अदरक जैसे मसालों का इस्तेमाल करना कुछ लोगों में इस परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। अगर आपको लंबे समय से गैस, पेट फूलना, पेट दर्द या पाचन संबंधी कोई अन्य समस्या बनी रहती है, तो स्वयं इलाज करने के बजाय डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन से सलाह लें।