अभिनेता राजीव खंडेलवाल हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के बड़े चेहरों में से एक हैं। उन्होंने साल 2011 में मंजिरी कामटीकर से शादी की। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी। इस वक्त राजीव खंडेलवाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। उन्होंने हाल में अपने एक बयान में मजाकिया अंदाज में खुद को अपनी पत्नी मंजिरी का ‘गुलाम’ बताया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

दरअसल, गेम शो तूम हो ना – घर की सुपरस्टार में एक प्रतियोगी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपनी पत्नी से डर लगता है, इस पर राजीव ने कहा, “मैं मंजीरी से उस तरह नहीं डरता कि हमेशा डर के साये में जीता हूं। मैं उनसे प्यार करता हूं और जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो उनके लिए मन में एक अलग तरह का डर या सम्मान भी होता है।”

पत्नी का गुलाम होना कितना सही

इसके आगे वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि, “अगर आप पूछ रहे हैं कि प्यार में मेरी ‘गुलामी’ कैसी है, तो इसकी शुरुआत सुबह उनके लिए चाय बनाने से होती है। अगर वह घर पर होती हैं, तो मैं उनके लिए नाश्ता भी बनाता हूं। दोपहर के खाने में क्या बनेगा, यह फैसला वही करती हैं। फिर शाम की चाय का समय आता है। उन्हें मेरी बनाई हुई चाय बहुत पसंद है, इसलिए वह भी मैं ही बनाता हूं। इसके बाद वह बिस्तर पर बैठकर कहती हैं, ‘जाकर मेरे लिए मखाने ले आओ, क्या तुम्हें समय नहीं पता। शाम के करीब 5:30 या 6 बजे मुझे स्नैक चाहिए।” जब भी हम साथ होते हैं, यह रोज का रूटीन होता है और मुझे पता होता है कि अब उनके स्नैक का समय हो गया है।” राजीव ने आगे कहा कि शादीशुदा जिंदगी में एक-दूसरे की छोटी-छोटी परवाह धीरे-धीरे रोजमर्रा की आदत बन जाती है।

क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक

राजीव की इस बात के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने साइकोलथेरेपिस्ट और रिलेशनशिप ब्रेकथ्रू कोच डेलन्ना राजेश से बात की। उनका कहना है कि भले ही राजीव ने चाय बनाने जैसी साधारण बात का जिक्र किया हो, लेकिन उनकी बात प्यार, साझेदारी और एक रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के असली मायने समझाती है। इसके आगे वह कहती हैं कि, “राजीव ने ‘गुलाम’ शब्द प्यार से इस्तेमाल किया है, लेकिन एक स्वस्थ रिश्ता कभी गुलामी पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से एक-दूसरे का साथ निभाने पर टिका होता है। प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं है, बल्कि जिस इंसान को आपने अपना जीवनसाथी चुना है, उसके लिए खुशी-खुशी कुछ करना है।”

इसके आगे उन्होंने कहा कि किसी के लिए एक कप चाय बनाना सिर्फ चाय बनाना नहीं होता। इसका मतलब होता है, मैंने देखा कि तुम थक गए हो। इसी तरह कपड़े तह करना सिर्फ कपड़े समेटना नहीं होता। इसका मतलब होता है, मैं तुम्हारा थोड़ा बोझ कम करना चाहता हूं/चाहती हूं। काम भले ही छोटा हो, लेकिन उसके पीछे छिपा प्यार और अपनापन बहुत बड़ा होता है।

रिश्ते में बराबरी का मतलब हमेशा 50-50 नहीं होता

डेलन्ना के मुताबिक, आजकल लोग अक्सर मानते हैं कि एक अच्छे रिश्ते में दोनों पार्टनर्स को हर समय बराबर-बराबर यानी 50-50 योगदान देना चाहिए। लेकिन वास्तव में एक स्वस्थ रिश्ता सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारियां निभाने पर चलता है। इसके साथ ही उन्होंने सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि बराबरी का मतलब है कि दोनों एक जैसा काम करें, जबकि इक्विटी का मतलब है कि रिश्ते को जिस समय जिसकी जितनी जरूरत हो, दोनों उसके हिसाब से योगदान दें।

क्यों जरूरी है एक दूसरे को समझना

इसके आगे वह कहती हैं कि ‘जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी एक पार्टनर काम के दबाव में होता है, कभी मानसिक रूप से परेशान होता है, कभी किसी बीमारी से उबर रहा होता है, तो कभी बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल कर रहा होता है। ऐसे समय में उससे हर समय में 50-50 योगदान की उम्मीद करना सही नहीं है।” आगे वो कहती हैं कि अच्छे रिश्तों में दोनों साथी यह समझते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी एक साथी 80% जिम्मेदारी निभाता है और दूसरा सिर्फ 20% ही दे पाता है। बाद में परिस्थितियां बदलती हैं और भूमिकाएं अपने-आप उलट जाती हैं।

ऐसे रिश्तों में कोई भी यह हिसाब नहीं रखता कि किसने कितना किया, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत बना रहे होते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि जब किसी इंसान को अपने साथी की सच्ची परवाह महसूस होती है, तो उसे भावनात्मक सुरक्षा का एहसास होता है। इससे तनाव कम होता है, भरोसा बढ़ता है और समय के साथ छोटी-छोटी बातें भी यह एहसास दिलाती हैं कि कोई है, जो सच में मेरी परवाह करता है।

Also Read

मीना कुमारी की सलाह का जिंदगी भर आभारी रहे राजेंद्र कुमार, आपकी भी सोच बदल सकती हैं तब की ये बातें

