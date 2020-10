Rajdeep Sardesai: वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई तमाम समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने ले लिए जाने जाते हैं। वे सोशल मीडिया पर अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े राजदीप को बेबाक इंटरव्यू लेने के लिए भी जाना जाता है। पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती का उनका इंटरव्यू खासा चर्चा में रहा था। हालांकि कई बार उन्हें इंटरव्यू के दौरान गेस्ट की तीखी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ था जब वे मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी का इंटरव्यू कर रहे थे।

राजदीप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देश के सबसे अमीर उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी से बातचीत कर रहे थे। बातचीत की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, ‘आज मेरे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं हमारे साथ, हमारे साथ हैं मुकेश अंबानी जी।’

इसके बाद राजदीप ने मुकेश से पूछा,’ जब मैंने कहा सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हैं हमारे साथ हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं ?’ इस पर मुकेश ने राजदीप को जवाब देते हुए कहा,’ मैं यह नहीं मानता हूं, मैं आपको सीरियसली लेता भी नहीं हूं।’

उसके बाद राजदीप कहने लगे ‘यह क्या बात हुई’ और मुकेश हंसने लगे। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे राजदीप मौके की नजाकत को समझ गए और एकदम से बात को पलटते हुए मुकेश से उनकी प्रेरणा के बारे में पूछने लगे। यह पहला मौका नहीं था जब राजदीप के साथ ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी है।

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछने पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। राजदीप उन दिनों सीएनएन न्यूज 18 (CNN News18) का हिस्सा थे। उन्होंने कहा -‘क्या 2002 का गुजरात दंगा आपको राजनीति में आगे बढ़ने से रोक रहा है ?’

