Bharwa Baingan Recipe: आलू-बैंगन की सब्जी तो अक्सर घरों में बनती रहती है। कुछ लोगों को बैंगन का भर्ता तो कुछ लोगों को भरवा बैंगन खाने पसंद होते हैं। यूं तो यह दोनों ही चीजें बनाना आसान है। लेकिन कुछ मसाले और बनाने का तरीका बदलते ही स्वाद कई गुना बढ़ सकता है। राजस्थान के खाने का स्वाद ही अलग होता है। ऐसे में आपने अगर अभी तक राजस्थानी स्टाइल में भरवा बैंगन बनाकर नहीं खाए हैं तो आपको यह रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आइए जानें रेसिपी समेत भरवा बैंगन बनाने के लिए किस तरीके के खरीदें बैंगन और जरूरी सावधानियां।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

250 ग्राम बैंगन (छोटे 8 बैंगन)

भरने के लिए मसाला :

3 टेबल स्पून धनिया पाउडर

1 टी स्पून जीरा पाउडर

1/2 टी स्पून हल्दी

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1 टी स्पून अमचूर पाउडर

1/2 टी स्पून गरम मसाला

1 टी स्पून नमक

2 टी स्पून भुना हुआ बेसन

2 टी स्पून कसूरी मेथी

2 टेबल स्पून हरा धनिया

1 टी स्पून नींबू का रस

2 टी स्पून सरसों का तेल

ग्रेवी के लिए :

3 टेबल स्पून सरसों का तेल

1 टी स्पून जीरा

1 टी स्पून सौंफ

1/2 टी स्पून हींग

1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ

2 बड़े टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1″ अदरक, 6 कली लहसुन का पेस्ट

1 टी स्पून नमक

1/4 टी स्पून हल्दी

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

2 टी स्पून धनिया पाउडर

2 टी स्पून कसूरी मेथी

2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन

2 टेबल स्पून दही

2 टेबल स्पून हरा धनिया

1 + 1/2 कप गरम पानी

राजस्थानी भरवा बैंगन बनाने की विधि

भरवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले भरने का मसाला एक प्लेट में मिला लें। इसके बाद टमाटर का पेस्ट तैयार करें। फिर बैंगन को धो कर पोंछ लें। सावधानी से चाकू से क्रॉस में कट कर लें। फिर आपको बैंगन में तैयार किया हुआ मसाला भरना है। इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करना है। फिर उसमें जीरा सौंफ और हींग डालें। इसके बाद प्याज डालकर मध्यम आंच पर भूनें। फिर अब टमाटर का पेस्ट डालें। इसके बाद आपको इन्हें भूनना है। फिर नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर तेल छुटने तक भुनना है। इसके बाद कसूरी मेथी और 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डालें। फिर करीब आधा कप पानी डालें। इसके बाद फेटी हुई दही मिलाएं। चलाते रहे। अब मसाला भरे हुए बैंगन डाले, बचा हुआ मसाला भी डाल दें। इसके बाद फिर से आपको 1 कप पानी डालना है। धीमी आंच पर 10 मिनिट बैंगन गलने तक पकाएं। हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें।

बैंगन की सब्जी बनेगी टेस्टी, खरीदते समय इन बातों का रखें ख्याल

बैंगन की सब्जी तभी टेस्टी बनेगी जब आप सही बैंगन खरीदेंगे। बैंगन में उनका वजन, छेद और रंग को पहले ही जांच-परख लें। कीड़े किसी भी साइज के बैंगन में हो सकते हैं। जो भी बैंगन खरीदें तो वह सख्‍त होने चाहिए और उनमें छेद या दरार नहीं होनी चाहिए।