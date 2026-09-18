श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद भक्तों को जिस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है, वह है राधा अष्टमी। इस दिन को राधारानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों से लेकर घरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस साल राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026, शनिवार को मनाई जा रही है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है।

राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में विशेष श्रृंगार, पूजा, भजन-कीर्तन और उत्सव होते हैं। भक्त व्रत रखते हैं और राधारानी को तरह-तरह के पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाते हैं। घर पर भी अगर आप राधारानी के लिए भोग की थाली तैयार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें क्या खास बनाया जाए, तो मालपुआ और रबड़ी बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा अष्टमी पर ‘श्रीजी’ को प्रसन्न करने के लिए रबड़ी-मालपुआ का भोग लगाया जा सकता है।

ब्रज क्षेत्र की भोग परंपराओं में दूध, दही, माखन-मिश्री और विभिन्न मिठाइयों का विशेष स्थान रहा है। मालपुआ जैसी पारंपरिक मिठाई को भी भोग की थाली में शामिल किया जाता है। आप अपनी पारिवारिक या स्थानीय परंपरा के अनुसार इसे भोग में रख सकते हैं।

अगर इस राधा अष्टमी पर घर में रबड़ी-मालपुआ का भोग बनाने का सोच रहे हैं, तो इसे बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। पहले मालपुआ बनाएं और फिर उसके साथ गाढ़ी, मलाईदार रबड़ी तैयार करें। दोनों को मिलाकर भोग की थाली में सजाएं।

आइए जानते हैं घर पर रबड़ी-मालपुआ बनाने का आसान तरीका।

भोग के लिए मालपुआ बनाने का तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

मावा (खोया) – 1 कप

मैदा – ½ कप

सूजी – 2 बड़े चम्मच

गाढ़ा दूध – करीब 1 कप

सौंफ – 1 छोटा चम्मच

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

चीनी – 1 कप

पानी – ½ कप

घी – मालपुआ तलने के लिए

कटे हुए ड्राई फ्रूट्स – जरूरत के अनुसार

सबसे पहले तैयार करें चाशनी

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। इसके बाद जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो कुछ देर और पकने दें। जब चाशनी हल्की चिपचिपी होकर एक तार की हो जाए, तो गैस बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि चाशनी को बहुत ज्यादा गाढ़ा न करें, वरना मालपुआ इसमें अच्छी तरह नहीं भीगेंगे।

अब तैयार करें मालपुए का घोल

घोल बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में मावा और मैदा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें सूजी डालें। धीरे-धीरे गाढ़ा दूध मिलाते हुए चिकना घोल तैयार करें। घोल न तो बहुत पतला हो और न ही इतना गाढ़ा कि कड़ाही में फैल ही न पाए।

अब इसमें सौंफ और इलायची पाउडर डालकर मिला दें। घोल को करीब 10-15 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। जरूरत लगे तो थोड़ा और दूध मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी (गाढ़ापन) ठीक कर सकते हैं।

ऐसे तलें मालपुआ

कड़ाही में घी गर्म करें। अब एक छोटी कलछी या बड़े चम्मच से घोल लेकर कड़ाही में डालें। घोल अपने आप हल्का गोल आकार में फैल जाएगा। इसे मध्यम आंच पर पकाएं, फिर पलटकर दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक तलें।

मालपुआ को बहुत तेज आंच पर न तलें, वरना बाहर से जल्दी रंग आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छी तरह नहीं पक पाएगा।

चाशनी में ऐसे डालें

तले हुए मालपुआ को कुछ सेकंड के लिए निकालकर अतिरिक्त घी टपकने दें। इसके बाद इन्हें हल्की गर्म चाशनी में 1-2 मिनट के लिए डालें, ताकि मिठास अच्छी तरह अंदर तक पहुंचे।

ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मालपुआ को सजाएं। अगर इसके साथ रबड़ी परोसनी है तो मालपुआ को प्लेट में रखकर ऊपर से ठंडी या हल्की ठंडी रबड़ी डाल सकते हैं। भोग के लिए मालपुआ तैयार हैं।

रबड़ी बनाने का तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

फुल क्रीम दूध – 1 लीटर

चीनी – 3 से 4 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

केसर – 8-10 धागे

कटे हुए बादाम और पिस्ता – 2 बड़े चम्मच

गुलाब जल – ½ छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

दूध को धीमी आंच पर पकाएं

सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही में दूध डालकर उबालें। उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें। दूध को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि नीचे से लगे नहीं।

मलाई की परतों से बनेगी रबड़ी

दूध पकते समय ऊपर मलाई की परत बनने लगेगी। इसे कलछी से धीरे से उठाकर कड़ाही के किनारे लगाते जाएं। इसी तरह दूध को धीमी आंच पर पकाते रहें और ऊपर बनने वाली मलाई को किनारे जमा करते रहें।

दूध जब लगभग आधा रह जाए तो किनारे लगी मलाई को वापस दूध में मिला दें। इससे रबड़ी में मलाई की अच्छी परतें और गाढ़ापन आएगा।

अब डालें चीनी और इलायची

दूध गाढ़ा होने लगे तो चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इलायची पाउडर और केसर डालें। 2-3 मिनट और धीमी आंच पर पकाने के बाद गैस बंद कर दें।

ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। चाहें तो हल्की खुशबू के लिए थोड़ा गुलाब जल भी मिला सकते हैं।

रबड़ी को कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें और फिर कुछ देर फ्रिज में रख दें। इसे मालपुए के साथ ठंडा या हल्का ठंडा परोस सकते हैं।

रबड़ी बनाते समय दूध को तेज आंच पर पकाने की बजाय धीमी आंच पर समय देकर पकाएं। इसी से इसका स्वाद और मलाईदार बनावट अच्छी आती है।