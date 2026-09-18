Radha Ashtami 2026 ki Hardik Shubhkamnaye: राधा अष्टमी का त्योहार 19 सितंबर को है। यह पावन पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही राधारानी का अवतरण हुआ था। भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के लिए यह दिन बहुत अहम होता है। इस दिन राधा-कृष्ण के मंदिरों में विशेष पूजा-पाठ और अनुष्ठान होते हैं। भक्त राधारानी का अभिषेक, श्रृंगार और भजन-कीर्तन करते हैं।

व्रत रखकर जीवन में सुख-शांति, समृद्धि की कामना करते हैं। बरसाना और वृंदावन में राधा अष्टमी का पर्व बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक राधारानी की पूजा करने से भक्त को भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी प्रेम बना रहता है। इस साल राधाष्टमी के शुभ अवसर पर यहां से मैसेज, कोट्स चुनकर अपनों को भेजकर इस पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

राधे नाम की खुशबू से महकता रहे हर पल,

प्रेम से सजा रहे जिंदगी का हर एक कल।

राधारानी की कृपा यूं ही बरसती रहे,

राधा अष्टमी पर खुशियों से भर जाए हर दिल।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

रिश्तों में मिठास रहे, मन में विश्वास रहे,

राधारानी का हाथ हमेशा आपके साथ रहे।

हर सुबह उम्मीद और हर शाम सुकून दे,

जिंदगी में बस प्रेम ही प्रेम रहे।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

राधे-राधे नाम हो, चेहरे पर मुस्कान हो,

हर दिन आपका खुशियों का नया पैगाम हो।

राधारानी की कृपा जब साथ रहे,

तो हर मुश्किल भी आसान हो।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

फूलों सी महके आपकी जिंदगी,

चांदनी सी चमके हर रात,

राधारानी का आशीर्वाद मिले इतना,

कि खुशियों से भरी रहे हर बात।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

न धन की चाह, न दौलत का अभिमान,

बस राधारानी के चरणों में रहे मन का ध्यान।

उनकी कृपा से मिलता रहे सुकून अपार,

खुशियों से भरा रहे जीवन हर बार।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

जिस घर में राधे नाम की गूंज रहे,

वहां खुशियों की कोई कमी न रहे।

राधारानी की कृपा बनी रहे यूं ही,

हर चेहरे पर मुस्कान कम न रहे।

राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।

प्रेम की भाषा, भक्ति का रंग,

राधे नाम में मिले जीवन का संग।

राधारानी की कृपा से हर सपना सजे,

और खुशियों से आपका आंगन सजे।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

मन में राधा, होंठों पर राधे नाम रहे,

हर कदम पर उनका आशीर्वाद रहे।

जिंदगी चाहे कितनी भी करवट ले,

दिल में हमेशा प्रेम की बरसात रहे।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

राधारानी के नाम से सुबह हो,

उनकी कृपा से हर शाम हो।

जिस ओर देखें खुशियां मिलें,

ऐसा आपका हर दिन तमाम हो।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

सजती रहे उम्मीदों की डगर,

महकता रहे खुशियों का सफर।

राधारानी की कृपा रहे सिर पर,

और प्रेम बना रहे जीवनभर।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

आपके ऊपर राधा देवी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।