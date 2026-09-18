इस साल राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026, शनिवार को है। इसको लेकर श्रीजी के भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई घर के मंदिर को सजा रहा है तो कोई बरसाना जाकर राधारानी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बार राधा अष्टमी शनिवार यानी वीकेंड पर पड़ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बरसाना पहुंचने की संभावना है।

ऐसे में रास्ते में ट्रैफिक, वाहन पार्किंग से लेकर मंदिर तक पैदल जाने और भीड़ में दर्शन करने तक के लिए पहले से तैयारी रखना आपके काफी काम आ सकता है। प्रशासन ने भीड़ संभालने के लिए पार्किंग, होल्डिंग एरिया, बैरिकेडिंग, शटल बसों और मेडिकल कैंप जैसी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी कुछ बातें पहले से ध्यान में रखनी चाहिए।

सबसे पहले समझ लें- इस बार गाड़ी कहां तक जाएगी

अगर आप अपनी कार या दूसरे वाहन से बरसाना जाने वाले हैं तो यह बात सबसे पहले ध्यान में रखें। ताजा यातायात व्यवस्था के मुताबिक 18 सितंबर रात 8 बजे से बरसाना कस्बे में छोटे-बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं 19 सितंबर सुबह करीब 8 बजे से बाइक और ई-रिक्शा को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में यह सोचकर न निकलें कि गाड़ी मंदिर के पास तक पहुंच जाएगी।

प्रशासन ने करीब 50 पार्किंग स्थल बनाए हैं। पार्किंग के बाद श्रद्धालुओं को लगभग 3 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर बरसाना पहुंचना पड़ सकता है। इसलिए परिवार के साथ जा रहे हैं तो इस दूरी को ध्यान में रखकर ही तैयारी करें।

शनिवार है, इसलिए समय को लेकर लापरवाही न करें

19 सितंबर को शनिवार होने की वजह से वीकेंड पर भीड़ और बढ़ सकती है। इसलिए दर्शन के लिए निकलते समय यह मानकर न चलें कि सामान्य दिनों जितने समय में बरसाना पहुंच जाएंगे।

बेहतर होगा कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने रूट, पार्किंग की जगह और प्रशासन की ताजा यातायात व्यवस्था एक बार जरूर देख लें। आखिरी समय में वाहन लेकर सीधे मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश करने से परेशानी बढ़ सकती है।

3-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है, जूते उसी हिसाब से चुनें

बरसाना पहाड़ी क्षेत्र में बसा है और यहां की परिक्रमा के छोटे मार्ग की लंबाई करीब 4 किलोमीटर तथा बड़े मार्ग की करीब 7 किलोमीटर करीब है। इसलिए इस यात्रा में आरामदायक और अच्छी पकड़ वाले जूते या चप्पल पहनना ज्यादा सही रहेगा। नए जूते पहनकर जाने से बचें। बुजुर्गों और छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए पैदल चलने की क्षमता को भी ध्यान में रखें।

मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पहले समझ लें

इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए मंदिर में प्रवेश की अलग व्यवस्था की गई है। श्रीजी गेट और पीली कोठी की ओर से प्रवेश के रास्ते निर्धारित किए गए हैं। वहीं दर्शन के बाद निकास के लिए जयपुर मंदिर की ओर एक दिशा वाला मार्ग रखा गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन जिस मार्ग से जाने को कहे, उसी का इस्तेमाल करें।

बहुत ज्यादा सामान लेकर न निकलें

भीड़ में लंबे समय तक पैदल चलना और लाइन में रहना पड़ सकता है। इसलिए बैग में सिर्फ जरूरी सामान रखें। अपने साथ पानी की बोतल, जरूरी दवाएं, मोबाइल और पावर बैंक, थोड़ा जरूरी कैश, पहचान पत्र, बच्चों के लिए जरूरी सामान लेकर जाएं। महंगे गहने या बहुत ज्यादा सामान लेकर जाने से बचना बेहतर रहेगा।

मंदिर में भीड़ के हिसाब से प्रवेश मिलेगा

19 सितंबर को भीड़ ज्यादा होने की स्थिति में श्रद्धालुओं को टुकड़ों में प्रवेश कराया जा सकता है। इसलिए लाइन लंबी होने पर जल्दबाजी या धक्का-मुक्की करने के बजाय प्रशासन की व्यवस्था का पालन करें।

तबीयत का ध्यान रखें, जरूरत पड़े तो मेडिकल कैंप जाएं

लंबे समय तक पैदल चलना, भीड़ में खड़े रहना और मौसम में बदलाव कुछ लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत देर तक बिना पानी पिए न रहें। प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र में मेडिकल कैंप और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। तबीयत खराब लगे तो भीड़ में खड़े रहने के बजाय तुरंत सहायता लें।