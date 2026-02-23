आज के समय में अधिकतर लोग अपनी छत और बालकनी में तरह-तरह के सजावटी, फलदार और खुशबूदार पौधे लगा रहे हैं। ये पौधे घर की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ माहौल को भी सुकूनभरा बनाते हैं।

ऐसे में अगर आप भी अपनी छत या फिर बालकनी में पौधे लगाते हैं, तो हम आपके लिए कुछ खास तरह के पौधे लेकर आए हैं, जिन्हें आप आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधे रात के समय अपनी सुगंध से वातावरण को मनमोहक बना देते हैं।

गमले में लगाएं रातरानी का पौधा

रातरानी अपनी तेज और मीठी खुशबू के लिए जानी जाती है। आप इसे गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। दरअसल, शाम ढलते ही रातरानी की सुगंध पूरे वातावरण में फैलने लगती है। आप गमले में गार्डेन मिट्टी के साथ कुछ खाद मिलाकर इसे आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे को हल्की धूप पसंद है, ऐसे में इसे बालकनी में आसानी से लगाया जा सकता है।

मोगरा का पौधा

मोगरा अपने सफेद फूलों और मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है। इसकी महक खासतौर पर शाम और रात में ज्यादा महसूस होती है। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं, तो मिट्टी में गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिलाकर लगा सकते हैं। मोगरे के पौधे को अधिक धूप की जरूरत होती है। इसमें रोज पानी डालें। समय-समय पर जैविक खाद डालने से इसमें अच्छे फूल आते हैं।

चमेली का पौधा

आप चमेली के पौधे को आसानी से गमले में उगा सकते हैं। इसकी सफेद और पीले रंग की किस्में बेहद सुगंधित होती हैं और शाम के समय इसकी खुशबू ज्यादा महसूस होती है। इसे अच्छी धूप की जरूरत होती है। साथ ही, अगर इसकी नियमित तौर पर हल्की छंटाई की जाए, तो पौधे की नई शाखाएं तेजी से बढ़ती हैं और अधिक फूल आते हैं।