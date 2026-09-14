बॉलीवुड स्टार R Madhavan को बागवानी का काफी शौक है। मुंबई जैसे शहर में, जहां घर में खुली जगह मिलना आसान नहीं, माधवन ने अपने करीब 17.5 करोड़ रुपये के घर की बालकनी की जगह को ही एक छोटे से ऑर्गेनिक गार्डन में बदल दिया था। खास बात यह है कि यहां सिर्फ सजावटी पौधे नहीं, बल्कि खाने में इस्तेमाल होने वाली कई सब्जियां भी उगाई जाती थीं। एक पुराने इंटरव्यू में माधवन ने बताया था कि उनके टेरेस गार्डन से मौसम के हिसाब से उनकी करीब 70 फीसदी सब्जियों की जरूरत पूरी हो जाती थी।

उन्होंने यहां भिंडी, बैंगन, ब्रोकली, टमाटर, खीरा जैसी कई मौसमी सब्जियां उगाने की बात बताई थी। यानी अगर सही तरीके से जगह, मिट्टी, पानी और पौधों की देखभाल की जाए तो छोटी सी बालकनी या टेरेस भी घर की सब्जियों का अच्छा जरिया बन सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में गार्डनिंग एक्सपर्ट और बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन के फाउंडर शिरीष शर्मा ने बताया कि ऑर्गेनिक गार्डन शुरू करने का मतलब सिर्फ केमिकल खाद की जगह जैविक खाद इस्तेमाल करना नहीं है। पौधे तभी अच्छी तरह बढ़ेंगे, जब मिट्टी, पानी, मौसम और कीड़ों से बचाव किया जाए। यानी सभी चीजों का ध्यान रखा जाए।

अगर आप भी घर की बालकनी या टेरेस में सब्जियां उगाने का मन बना रहे हैं, तो शुरुआत से इन बातों का ध्यान रखें।

सबसे पहले छत की वॉटरप्रूफिंग जांच लें

टेरेस पर गमले रखने और नियमित पानी देने से पहले यह देखना जरूरी है कि छत पर सीलन या पानी रिसने की समस्या तो नहीं है। अगर वॉटरप्रूफिंग कमजोर है तो पहले इसे ठीक करवाएं। बाद में गार्डन तैयार करने पर पानी की वजह से होने वाली परेशानी बढ़ सकती है।

गमले में सिर्फ सामान्य मिट्टी भरना सही नहीं

पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सही होना सबसे जरूरी है। बहुत भारी मिट्टी गमले में डालने से वह समय के साथ दब सकती है और जड़ों तक हवा और पानी का सही संतुलन नहीं पहुंच पाता।

शिरीष शर्मा के मुताबिक, पौधों के लिए ऐसा ग्रोइंग मीडियम (पौधे उगाने का मिश्रण) बेहतर रहता है जिसमें अच्छी क्वालिटी की खाद या वर्मीकम्पोस्ट, कोकोपीट, नीम खली, मिट्टी आदि सही अनुपात में हों। साथ ही गमले में पानी निकलने के लिए नीचे छेद भी जरूर होने चाहिए।

रोज पानी डालना जरूरी नहीं

जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वह पौधे को रोज पानी देने की गलती करते हैं। इससे पौधे को फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। पानी देने से पहले गमले की मिट्टी को उंगली से कुछ सेंटीमीटर नीचे तक छूकर देखें। अगर वहां मिट्टी पहले से नम है तो तुरंत पानी देने की जरूरत नहीं है। गमले में पानी जमा रहने से जड़ों के सड़ने और फंगल समस्या का खतरा बढ़ सकता है।

पौधों में कीड़े लगने से बचाएं

पौधों पर कीड़े बहुत ज्यादा फैल जाने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि शुरुआत से ही उन पर नजर रखी जाए। समय-समय पर पत्तियों की नीचे वाली सतह और नई निकल रही पत्तियों को जरूर देखें।

एफिड्स, मिलीबग्स, व्हाइटफ्लाइज और कैटरपिलर जैसे कीड़े नजर आएं तो शुरुआत में ही उनको रोकने का काम करें। खराब या बहुत ज्यादा संक्रमित पत्तियों को हटाएं और पौधों के बीच पर्याप्त जगह रखें ताकि हवा आती-जाती रहे।

नीम ऑयल आधारित उत्पाद या कीड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला इंसैक्टिसाइडल सोप (कीट नियंत्रण वाला साबुन) मददगार हो सकता है, लेकिन इन्हें पैक पर दिए निर्देश और सही मात्रा के अनुसार ही इस्तेमाल करें। तेज धूप में पौधों पर स्प्रे करने से बचें।

शुरुआत में ऐसी सब्जियां लगाएं

अगर आप पहली बार किचन गार्डन बना रहे हैं तो शुरुआत में ऐसी सब्जियां और हर्ब्स चुनें जिन्हें संभालना आसान हो। गार्डनिंग एक्सपर्ट के मुताबिक भिंडी, बैंगन, लौकी, तोरई, बीन्स और धनिया जैसे विकल्पों से शुरुआत की जा सकती है। हालांकि कौन सा पौधा बेहतर चलेगा, यह आपके शहर के मौसम और उपलब्ध जगह पर भी निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर तैयार किया गया है।